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柯文哲稱霸「三腳督」？她指這分民調有鬼 內情不單純

北市一男一女陳屍屋內！婦人頸部有傷口

影／指何志偉議場推擠4度磨蹭胸部 沈智慧痛批不入流

2019-05-30 15:09聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

國民黨立委沈智慧下午在立法院舉行記者會，針對日前立法院院會處理中選會主委李進勇人事同意權案，藍綠雙方爆發推擠衝突，與民進黨立委何志偉肢體接觸一事提出說明，沈智慧提出當天的錄影帶，指出何志偉有不當的肢體接觸，在推擠過程中４度用身體磨蹭她的胸部，呼籲何志偉公開道歉，否則一定提告，並說全國女性應該為這所不齒，「立法院沒有這樣不入流的立委」。

國民黨立委沈智慧（中）舉行記者會，針對日前立法院院會處理中選會主委李進勇人事同意...
國民黨立委沈智慧（中）舉行記者會，針對日前立法院院會處理中選會主委李進勇人事同意權案，藍綠雙方爆發推擠衝突，與民進黨立委何志偉肢體接觸一事提出說明，沈智慧提出當天的錄影帶，指出何志偉有不當的肢體接觸，在推擠過程中４度用身體磨蹭她的胸部，呼籲何志偉公開道歉，否則一定提告。記者王騰毅／攝影
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國民黨立委沈智慧舉行記者會，針對日前立法院院會處理中選會主委李進勇人事同意權案，...
國民黨立委沈智慧舉行記者會，針對日前立法院院會處理中選會主委李進勇人事同意權案，藍綠雙方爆發推擠衝突，與民進黨立委何志偉肢體接觸一事提出說明，沈智慧提出當天的錄影帶，指出何志偉有不當的肢體接觸，在推擠過程中４度用身體磨蹭她的胸部，呼籲何志偉公開道歉，否則一定提告。記者王騰毅／攝影
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國民黨立委沈智慧（左）舉行記者會，針對日前立法院院會推擠中與民進黨立委何志偉肢體...
國民黨立委沈智慧（左）舉行記者會，針對日前立法院院會推擠中與民進黨立委何志偉肢體接觸一事提出說明，沈智慧提出當天的錄影帶，指出何志偉有不當的肢體接觸，在推擠過程中４度用身體磨蹭她的胸部，並與警察大學退休教授葉毓蘭（右）現場示範還原當時情況。記者王騰毅／攝影
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立法院何志偉沈智慧
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