潘孟安施政滿意度奪5星 六都、離島以外排名第一

2019-05-30 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



《遠見雜誌》公布2019年縣市長施政滿意度調查結果，屏東縣長潘孟安獲得5星肯定，扣除六都直轄市長及外島，名列為本島13縣市第一名，其中，滿意度達75.7%，不滿意度12.3％，屏東縣府發言人黃建嘉表示，縣長感謝縣民對縣長施政肯定，但不會因此自滿，還有許多縣政空間需要更加強努力。

根據《遠見雜誌》2019年縣市長施政滿意度，潘孟安獲得5顆星，與桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長劉增應等5人並列，這也是自1995年調查以來，屏東縣首次有縣長擠進5星名單。

去年（2018年）潘孟安施政滿意度71.5％，施政分數71.7分，因較前年（2016年）進步迅速而被外界看好，而今年調查結果中，潘孟安滿意度再上升4.2%創下75.7％新高，施政分數也上升3.3%達75分。不過，不滿意度也較去年的10.5％上升2％達12.3%。

2019台灣燈會在屏東造就「燈流」發威，累計參觀人數達1339萬人次，不只獲外媒肯定比喻為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，更造就「我屏東我驕傲」凝聚縣民光榮感，另外，農產外銷、減債百億、醫療改善、關懷據點、青年移居政策等，施政成效從數據中觀察，讓縣民肯定。