施政滿意度下滑全台最高 柯Ｐ：民進黨初選還納我幹嘛

2019-05-30 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查出爐，人氣暴漲的北、高兩位市長柯文哲、韓國瑜，滿意度都不如人氣。其中柯文哲的滿意度僅48.4%，相較於四年前的77.2%，下滑至48.4%，是全台滿意度下跌最多的首長；不滿意度則是從4年前的11％，上升至40.2%，不滿意度飆升了29.1％，是全台增幅最多的。

台北市議員秦慧珠今在總質詢時，痛批柯文哲無心市政，到處趴趴走，市民都是點滴在心頭，每個人都看在眼裡，也反映民調上，諷刺柯文哲居然在一項民調上，拿了「三料冠軍」，不僅滿意度下跌最多、不滿意度增加最多，滿意度甚至還比全台新科首長的平均滿意度要來得低，總計三項冠軍。

此外，秦慧珠也提到，根據民調顯示，有高達58.4%的台北市民不支持柯文哲選總統，其中有34.2%非常不支持，支持者僅12.2％。諷刺柯文哲已經被台北市民死當，連補考的機會都沒有，表現得這麼差，讓台北市民都覺得很丟臉。

秦慧珠質疑，台北市民這麼不支持，你還要選總統嗎？這麼差的施政滿意度，這麼低的支持率，難道還要參選2020嗎？是否可以承諾做好做滿？

對此，柯文哲表示，不會啦，如果民調這麼低、這麼爛，那還把他放在(總統大選)民調裡面幹什麼，民進黨初選還把他放在民調幹什麼，奇怪，那就不要放就好啦。