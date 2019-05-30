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遠見調查／2019年縣市長施政滿意度 六都之中5星市長只有他

2019-05-30 13:32聯合新聞網 文章提供／遠見

遠見調查縣市首長施政滿意度，共有6位五星首長。 圖片提供／遠見
遠見調查縣市首長施政滿意度，共有6位五星首長。 圖片提供／遠見
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劉增應四度5星；鄭文燦林智堅三度5星；林明溱、潘孟安、徐榛蔚新上榜，連任縣市長平均滿意度71.6%；新任首長平均滿意度僅53.3%，綠首長平均滿意度、施政分數創五年新高；藍首長平均滿意度探五年低點，韓國瑜滿意度不及格；柯文哲不滿意度最高，40.2%。

2018年底九合一大選，台灣地方縣市版圖重新洗牌。以往大選過後的首年，多數首長還在摸索政務，民眾也進入激情過後的休養期，今年卻有著空前熱度。

《遠見雜誌》2019年縣市長施政滿意度調查結果出爐，六都中，桃園市長鄭文燦是唯一獲得施政滿意度5星的首長。新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、高雄市長韓國瑜則分別拿到六都中的4星（表１）。

圖片提供／遠見
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在13縣市中，5星首長共四位，依北中南東順序排列，包括新竹市長林智堅、南投縣長林明溱、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚。嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴三位女將，則是13縣市第二高分群組的4.5星。離島則由連江縣長劉增應獲得5星。

歷史悠久的民心指標 全面檢視縣市長與團隊績效

《遠見雜誌》自1995年至今，年年執行「縣市長施政滿意度大調查」，不僅歷史悠久，更同時納入民眾對縣市長的施政滿意度、對施政表現的給分，以及教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒及經濟與就業等縣市政府八大面向施政表現，依權數計算成績，論定星等，一直被公認是全台灣最具公信力、最能檢視縣市長與縣市政府團隊績效的重要指標。

今年度《遠見雜誌》2019年縣市長施政滿意度調查，一共成功訪問1.4萬多位各縣市民眾，六都則採用部分手機民調。綜合各縣市長的滿意度、不滿意度、施政分數與八大構面滿意度，得出各縣市長的施政滿意度星等。

任期首年無蜜月期 整體滿意度59.9％創新低

調查結果顯示，22位縣市長今年整體滿意度，總平均只有59.9％，不及格，是2015年以來的新低，比去年降了2.1個百分點，相較於上屆百里侯任期首年（2015年），跌了2.2個百分點（表2）。

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值得注意的是，今年民眾對縣市長的表現評價兩極，有七個首長拿到七成以上高滿意度，但第八名的台東縣長饒慶鈴，直接掉到60.8％，與第七名足足有11.4個百分點之差，而第九名之後，滿意度不到60％，甚至還有六位滿意度不到五成。

代表負評的不滿意度，今年平均19.0％，比去年少了1.8個百分點，但相比上屆首年，卻多了5.6個百分點。

至於施政分數，2019年平均69.3分，比去年微升0.4分，但卻較上屆首年降了1分。顯見，縣市長雖然就職才第一年，民眾卻不像以往給予蜜月期。

老將包辦施政滿意度前六名 五位連任首長奪5星

歷經去年選舉篩選，今年各項成績名列前茅的，幾乎都是連任的老將。連任縣市長的平均滿意度為71.6%，新任縣市長的平均滿意度只有53.3%。（表3）

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施政滿意度從第一到第六名也皆由連任者包辦。最受矚目的六位5星得主，除了花蓮縣長徐榛蔚是新上任，其他全是連任者。

從2016年起，劉增應今年第四度坐上5星寶座，滿意度達87.3％，不僅是22縣市之冠，還創《遠見》縣市長滿意度調查以來的新高，不但領先第二名近10個百分點，更是最後一名首長的2.02倍，多出44.5個百分點。施政分數77.6分亦是全台第一，不滿意度9.6％則是負評次低。分析連江縣政績，馬祖人對「警政」特別有好感，拿到91.6％的超高滿意度。

桃園市長鄭文燦第三度奪5星，今年滿意度和施政分數都是六都最高，居22縣市榜眼，分別是77.7％及77.1分。施政分數不僅創下桃園市（包括改制前的桃園縣）歷年新高，與他執政首年2015年相比，更大增9.1分。

同樣三連霸的新竹市長林智堅，今年滿意度達74.9％，不僅是新竹市史上最高，相較於2015年上屆首年，無論滿意度、不滿意度及施政分數，都是22縣市優化成效最佳的首長，分別成長37.5個百分點、減9.9個百分點及增加10.1分。

另外，連任的南投縣長林明溱及屏東縣長潘孟安，上一任未曾得過5星，持續精進，終於取得肯定。

林明溱這座5星，不僅是他的首座，更是南投史上第一枚。今年滿意度75.0％是南投史上之最，施政分數75.3分是本島13縣市最高分，也完勝歷任南投縣長。

潘孟安亦拿下屏東史上第一座5星，滿意度75.7％，是本島13縣市最高，排名全台第三，同時，75分的施政分數也刷新屏東歷任縣長紀錄。

至於苗栗縣長徐耀昌，上任以來背負著龐大財政赤字，民調始終位居末段班，歷經四年調整，今年成績四星，58.9％滿意度擠進前十名，位居22縣市第九，創下任內最佳成績。

宜花東三女俠戰績亮眼

花蓮新縣長徐榛蔚接棒前縣長傅崐萁的政績，成為5星俱樂部中唯一的新人及女性，不滿意度只有8.8％，也是今年最低負評。

宜蘭縣長林姿妙上任之初頻被質疑論述能力不佳，但竟一舉摘下4.5顆星，個人滿意度、不滿意度及施政分數分別為53.1％、18.0％、66.8分，皆屬中段班，代表團隊施政品質的八大面向滿意度，宜蘭排名全台第八，加分不少。

「東部三女俠」之一台東縣長饒慶鈴，在前縣長黃健庭5星光環下，施政分數全台第七名，滿意度60.8％，不滿意度12.8％，都居前段班，因此奪4.5星。

綠營六席滿意度67.8％ 施政分數首破70大關

政黨的表現是另一個觀盤重點。

去年大選，民進黨縣市長從13席剩下六席，只有二位新任者，拉高今年整體平均滿意度達67.8％，創近五年來新高，比去年大增7.7個百分點（表4），平均施政分數也首破70大關，拿下71.5分，亦為近五年新高（表4-2）。

圖片提供／遠見
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相對來說，國民黨籍首長增為15席，其中新任者高達12席，民眾仍觀望政績，平均滿意度不及格，僅57.6％，是近五年新低。

今年民進黨縣市長普遍奪得佳績，除了三位擠進5星，基隆市長林右昌也成了今年的遺珠之憾。

事實上，林右昌個人表現不差，滿意度破七成，達74.8％，創基隆史上最高紀錄，也是22縣市第六名，70.4分的施政分數，亦KO擊敗歷任基隆市長。只可惜，基隆市民對八大施政構面不滿意，平均滿意度僅56.8％，居22縣市之末。

台南新科市長黃偉哲接下5星常勝軍賴清德的棒子後，市民習慣以高標評鑑，滿意度僅53.4％。不過，台南人仍給市府團隊八大構面不錯的成績，其中在「醫療衛生」和「觀光休閒」都給予全台第六高。

另一個綠營新首長、嘉義縣長翁章梁得四星，滿意度50.2％，比去年張花冠減少11.1個百分點。

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韓國瑜滿意度不及格 柯文哲民怨破4成

2014年網軍打造台北市長柯文哲的高人氣，去年的韓國瑜現象同樣震撼政壇，但高人氣不見得等同市民的高滿意度。

高雄市長韓國瑜上任後就身陷「參選總統與否」風暴，滿意度57.9％，位居22縣市中段，不滿意度26.6％則是全台第四。

台北市長柯文哲連任第一年，滿意度從四年前的77.2％降至48.4％，大跌28.8個百分點，下跌全台最多。不滿意度為40.2％則是最高，相較於2015年只有11.1％，民怨升高了29.1個百分點，也是22縣市增幅最大。

賴峰偉、黃敏惠老將回鍋成績好轉

另外值得注意的是幾個回鍋縣長的表現。澎湖縣去年各項成績幾乎都掉到谷底，今年老縣長賴峰偉回鍋，摘下四顆星。雖然滿意度、不滿意度及施政分數分別為48.1％、29.8％及64.3分，皆不盡理想，卻比去年陳光復縣長時代，大幅好轉。

而選前被對手譏為「回鍋肉」的嘉義市長黃敏惠，滿意度、不滿意度及施政分數各為58.4％、18.0％以及69.1分，相較去年涂醒哲市長，堪稱全台轉好度最高。

【調查說明】

調查執行單位：遠見研究調查

本次調查透過電話訪問蒐集意見，時間為108年3月4日至4月15日，以晚間18：20至21：45為主，並涵蓋週末假日，各縣市同步訪問。

本次調查共訪問22縣市，共完訪14,332人。13縣市（基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣）各完訪約700人，抽樣誤差為±3.7％（信賴水準為95％，以下同）；澎湖縣、金門縣各完訪約400人，抽樣誤差為±4.9％；連江縣完訪201人，抽樣誤差為±6.9％。

六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約550份、手機電話約150份。進一步使用洪永泰教授2017年於「選舉研究」期刊公布之組合估計方法進行資料合併，各縣市比較將以合併後的調查數據為準。

調查結果分別就各縣市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區等項進行樣本代表性檢定，並進行加權處理。

各縣市星等評比方式：首先將調查結果的百分比或分數進行標準化後，再依照縣市長施政滿意度占50％、縣市政府八大施政表現占50％的比例加總成為整體施政表現滿意度。其中，縣市長施政滿意度包括：施政滿意度（滿意度％）、民眾對施政表現的給分（0至100）；縣市政府八大施政表現（滿意、不滿意％）：教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業。 各縣市星等與八大施政進步表現之分級方式：考量抽樣誤差因素，乃以統計集群分析方法（Cluster Analysis） 作為分群依據。

（作者／遠見編輯部 攝影／陳之俊、張智傑、賴永祥、蘇義傑 本文出自2019.05.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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