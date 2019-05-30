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賴清德：正面往前邁進 比詛咒過去風雨重要

2019-05-30 12:00聯合報 記者賴于榛╱即時報導

民進黨初選規則終於定案，行政院長賴清德昨臉書表示遺憾，今則轉念指出要請大家不必再批評黨，並把義憤化為力量。對於心念轉折，賴清德今受訪時解釋，萬物皆有裂縫，那也是光照進來的地方，與其批判黨倒不如大家都做光，照亮黨、照亮台灣，一起正面往前邁進，迎向燦爛未來，比回首過去詛咒風雨來得重要。

賴清德今原先無公開行程，後新增《我要當選》的節目專訪，並表示「我要當選」就是他的立場，他要為台灣當選。

會後賴清德被問到昨天中執會後，心情怎麼樣，他表示，初選風風雨雨已經過去，因為初選已經確定，目前他要做的事就是爭取更多國人支持，盼未來能夠贏得初選，也能夠贏得大選，大家一起建設台灣。

對於昨天遺憾到今天的萬物皆有裂縫的說法，賴清德解釋心情轉折，他說，中執會通過決議等於是修改選舉辦法，但是他也認為，萬物皆有裂縫，那也是光照進來的地方，與其批判黨，倒不如大家都做光，照亮黨、照亮台灣，一起正面往前邁進，迎向燦爛未來，比回首過去詛咒風雨來得重要。

媒體提問，目前民調蔡賴都輸柯韓究竟最後誰會出線？賴清德則說，這個無從知道，他尊重國人決定，但當然希望國人支持他代表民進黨參加大選，他有信心打贏明年，並可以維護立委席次。

而媒體追問民調納入柯文哲是否對賴清德不利？他則沒有回應，僅說謝謝。

賴清德接受節目專訪，表示自己要為台灣當選。記者賴于榛／攝影
賴清德接受節目專訪，表示自己要為台灣當選。記者賴于榛／攝影
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賴清德民進黨民調
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