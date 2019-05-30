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坐擁百岳卻宛如黃金堆上的乞丐 誰卡住台灣山岳觀光

可惡！惡夫妻詐騙智障男 家屬該怎辦？

影／國軍爆性醜聞　藍委呼籲蔡總統不要只忙著初選

2019-05-30 11:47聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，總召江啟臣、書記長吳志揚、副書記長陳宜民、立委李彥秀出席，江啟臣說現在正值漢光演習期間，演習視同作戰，國軍竟爆出性醜聞，痛批海軍鳳陽艦呂姓上校艦長在演訓期間違法亂紀，「離譜至極，根本是國軍之恥」。他也質疑這麼重要的軍紀案件，至今三軍統帥蔡英文總統仍未對此發表談話。吳志揚呼籲蔡英文總統管好整個軍隊，不要一天到晚忙著初選，忙著打壓賴清德，「身為三軍統帥，請好好整頓軍紀」。

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，總召江啟臣（左二）、書記長吳志揚（右二）、副書記...
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，總召江啟臣（左二）、書記長吳志揚（右二）、副書記長陳宜民（左一）、立委李彥秀（右一）出席，江啟臣說現在正值漢光演習期間，演習視同作戰，國軍竟爆出性醜聞，痛批海軍鳳陽艦呂姓上校艦長在演訓期間違法亂紀，「離譜至極，根本是國軍之恥」。記者王騰毅／攝影
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國民黨立法院黨團上午舉行記者會，總召江啟臣（中）、副書記長陳宜民（左）、立委李彥...
國民黨立法院黨團上午舉行記者會，總召江啟臣（中）、副書記長陳宜民（左）、立委李彥秀（右）出席，江啟臣說現在正值漢光演習期間，演習視同作戰，國軍竟爆出性醜聞，痛批海軍鳳陽艦呂姓上校艦長在演訓期間違法亂紀，「離譜至極，根本是國軍之恥」。記者王騰毅／攝影
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漢光演習江啟臣吳志揚
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