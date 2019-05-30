若當總統郭台銘喊捐薪 王金平：我捐選舉補助款

2019-05-30 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



國民黨總統初選傳言四起，傳出黨內和地方派系支持特定候選人，國民黨立委王金平今天表示，黨部中立本是應該，但參選者也不需要誣賴別人或自己憑空想像，這樣反而會影響團結。對於鴻海董事長郭台銘拋出「捐薪」議題，王金平說，自己當選總統後，會把所有政府選舉補助款拿來做公益，薪水就留作家用。

王金平今天接受國民黨副主席郝龍斌專訪，王金平身為初選參選人，郝龍斌則是初選協調小組成員，王金平事後受訪也替郝龍斌抱不平，他說，有人在誣賴五人小組有人動用軍系發黑函批高雄市長韓國瑜、挺郭台銘，也有人說就是郝龍斌，「事實上不可能，我們知道他很公正，這是黑函」。

郝龍斌也補充，這件事情傷害國民黨、郭台銘和韓國瑜，五人小組也受害，這個時間點發布任何一人要求特定團體支持特定候選人，大家要想想到底誰受益，定是民進黨和非國民黨參選人。郝也透露，事發之後他因為訪問事宜，曾致電韓國瑜，韓國瑜也同意他的看法。

談到地方派系在初選期間挺不同參選人，王金平說，每個人都會爭取別人支持，這是見怪不怪，地方上有很多人和他，是二十多年情義相挺的情誼，現在情勢上有些變化，當然個人自己的選擇，他都給予祝福和尊重。至於問到總統和高雄可能在2020雙輸的危機，王金平說，不再討論這個問題，也不希望造成自己和韓陣營的誤解。