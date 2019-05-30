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不選邊站！國民黨立院團將發布總統初選中立聲明

2019-05-30 11:45聯合報 記者周志豪╱即時報導

支持高雄市長韓國瑜參選總統的民間團體，周六下午將於總統府前舉辦「決戰2020-贏回台灣」首場全國團結造勢大會，也讓明年也要選舉的黨籍立委是否出席左右為難。黨團中午將發聲明，籲黨團成員初選過程不要選邊站。

黨籍立委表示，國民黨總統初選啟動，未來可預見初選參選人會有共多的造勢與拉攏動作，為避免黨籍立委陷入被迫選邊站的為難，甚至因出席相關活動被貼標籤，才決定擬具這份總統初選期間黨籍立委出席造勢活動共同性原則聲明。

黨籍立委說，這份共同聲明將強調，黨正式提名的總統候選人尚未出爐，初選期間「呼籲」黨籍立委不要選邊站，等確定人選出爐後在團結全力輔選。黨籍立委表示，聲明將於中午總召選舉結束，經黨團大會確認後正式宣讀，會邀請所有黨籍立委簽署支持。

只不過若有黨籍立委仍堅持要支持特定人選，黨團幹部表示，這份聲明指是共同性行為原則，等於由黨團「當壞人」，若黨籍立委因個人交情或支持者壓力出席總統初選參選人造勢活動，黨團也不會給予處分。

至於黨籍立委是否能出席周六韓國瑜造勢活動？黨團幹部表示，不會針對個別活動約束，聲明也不是針對這場活動才擬。但據了解，周二黨團在議場阻擋中選會主委李進勇人是同意權案時，不少黨籍立委即曾對是否出席周六活動交換意見，陷入為難。

有北部立委表示，韓國瑜目前是黨內聲勢最高的總統初選人選，但畢竟黨內總統初選未定，出席當天活動恐怕有被貼標籤、選邊站的問題，考量龐大韓粉也是明年立委選舉要爭取的目標，有地緣的北部黨籍立委傾向以出席、不發言的方式「禮貌性支持」。

也黨團幹部則說，6月1日凱達格蘭大道挺韓造勢大會，韓國瑜本身也是受邀者，黨籍立委去不去壓力沒有這麼大，但該場活動背後動員的是花蓮縣前縣長傅崐萁與宗教團體妙天等系統，形象負面，才是讓黨籍立委卻步的根本原因，他就不會出席。

也有不分區黨籍立委說，韓國瑜受邀出席該場活動，被迫要沾上傅崐萁與妙天等形象不好人士，對韓後續參選總統只怕短多長空。

韓國瑜傅崐萁
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