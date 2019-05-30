賴清德質疑民主被修改 臉書發文撞李蘋芬新詩「活著」

2019-05-30 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



民進黨中執會昨天通過挺蔡中執委所提總統初選方案，行政院前院長賴清德昨天深夜質疑，被修改的不是「辦法」而是「民主」，被傷害的不是「初選」而是「民進黨」。不過經過一夜沈澱，賴清德今天臉書提到，他不會因為波折而退怯，他勇敢承擔的信念會更加堅定。「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」。

賴清德以「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」為題在臉書發言，根據東森新聞雲報導，湊巧的是，就在賴清德發文的10個小時前，現代詩作者李蘋芬也有發表文章，題目為「活著」。

李蘋芬引用了創作歌手李歐納·柯恩（Leonard Norman Cohen）的句子起頭，「任何事物都有裂隙，因此光明得以進入」；這和賴清德10小時後的發文，不論在引用跟寫作體上都有異曲同工之處。

引人聯想之處在於，如果賴清德是參考李蘋芬，李的標題「活著」也不讓人揣度賴的心情，即使黨內初選辦法通過泛英系的版本，但賴清德依然活著並堅持參選的初衷。

李蘋芬這首「活著」的新詩如下：

任何事物都有裂隙，因此光明得以進入。──李歐納・柯恩 ⠀ 好好活著 懷有純真的心 生活是複數版本的過去 枝椏式疊影，每天 我向摯愛的自己告別 ⠀ 每天我渡過新的夢境 撕開壞消息，重新剪貼 不變的日子我期待大風大雨 每天練習 與另一人對視 ⠀ 好好活著 就能再見遠方被拯救的藍鯨嗎 發生渺小意外的每一天 像割傷的指尖。偶爾有些癢 每天我撫摩貓爪，喚牠乖又親牠 多愁的裙擺為牠暖和 冀求牠長得像我 時間是冰涼的，河的顏色 一起偷窺神在離去時 打翻水杯 ⠀ 我仍在做平凡的事 喧鬧中將自己蜷抱成一顆卵 站在礁岩上 第一眼認出藍鯨