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賴清德質疑民主被修改 臉書發文撞李蘋芬新詩「活著」

2019-05-30 11:44聯合報 記者林文義╱即時報導

民進黨中執會昨天通過挺蔡中執委所提總統初選方案，行政院前院長賴清德昨天深夜質疑，被修改的不是「辦法」而是「民主」，被傷害的不是「初選」而是「民進黨」。不過經過一夜沈澱，賴清德今天臉書提到，他不會因為波折而退怯，他勇敢承擔的信念會更加堅定。「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」。

賴清德以「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」為題在臉書發言，根據東森新聞雲報導，湊巧的是，就在賴清德發文的10個小時前，現代詩作者李蘋芬也有發表文章，題目為「活著」。

李蘋芬引用了創作歌手李歐納·柯恩（Leonard Norman Cohen）的句子起頭，「任何事物都有裂隙，因此光明得以進入」；這和賴清德10小時後的發文，不論在引用跟寫作體上都有異曲同工之處。

引人聯想之處在於，如果賴清德是參考李蘋芬，李的標題「活著」也不讓人揣度賴的心情，即使黨內初選辦法通過泛英系的版本，但賴清德依然活著並堅持參選的初衷。

李蘋芬這首「活著」的新詩如下：     

任何事物都有裂隙，因此光明得以進入。──李歐納・柯恩

好好活著

懷有純真的心

生活是複數版本的過去

枝椏式疊影，每天

我向摯愛的自己告別

每天我渡過新的夢境

撕開壞消息，重新剪貼

不變的日子我期待大風大雨

每天練習

與另一人對視

好好活著

就能再見遠方被拯救的藍鯨嗎

發生渺小意外的每一天

像割傷的指尖。偶爾有些癢

每天我撫摩貓爪，喚牠乖又親牠

多愁的裙擺為牠暖和

冀求牠長得像我

時間是冰涼的，河的顏色

一起偷窺神在離去時

打翻水杯

我仍在做平凡的事

喧鬧中將自己蜷抱成一顆卵

站在礁岩上

第一眼認出藍鯨

賴清德臉書提到他不會因為波折而退怯，他勇敢承擔的信念會更加堅定。「萬物皆有裂痕，...
賴清德臉書提到他不會因為波折而退怯，他勇敢承擔的信念會更加堅定。「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」。圖/取自賴清德臉書
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