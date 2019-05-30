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影／朱立倫：撕裂的裂痕都不容易弭平

2019-05-30 11:42聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

針對國民黨內傳出有人操作「挺郭黑韓」、「選邊站」的派系紛爭，朱立倫上午前往台北世貿參觀「台北電腦展AWS 創新科技」，受訪表示無論是讓台北市長柯文哲漁翁得利，或是民進黨相對支持度提高，都是藍營支持者最不願見到的，撕裂的裂痕都不容易弭平。

朱立倫（中）上午前往台北世貿參觀「台北電腦展AWS 創新科技」。記者曾學仁／攝影
朱立倫（中）上午前往台北世貿參觀「台北電腦展AWS 創新科技」。記者曾學仁／攝影
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針對國民黨內傳出有人操作「挺郭黑韓」、「選邊站」的派系紛爭，朱立倫（左）上午前往...
針對國民黨內傳出有人操作「挺郭黑韓」、「選邊站」的派系紛爭，朱立倫（左）上午前往台北世貿參觀「台北電腦展AWS 創新科技」，受訪表示無論是讓台北市長柯文哲漁翁得利，或是民進黨相對支持度提高，都是藍營支持者最不願見到的，撕裂的裂痕都不容易弭平。記者曾學仁／攝影
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朱立倫（左）上午前往台北世貿參觀「台北電腦展AWS 創新科技」。記者曾學仁／攝影
朱立倫（左）上午前往台北世貿參觀「台北電腦展AWS 創新科技」。記者曾學仁／攝影
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針對國民黨內傳出有人操作「挺郭黑韓」、「選邊站」的派系紛爭，朱立倫（中）上午前往...
針對國民黨內傳出有人操作「挺郭黑韓」、「選邊站」的派系紛爭，朱立倫（中）上午前往台北世貿參觀「台北電腦展AWS 創新科技」，受訪表示撕裂的裂痕都不容易弭平。記者曾學仁／攝影
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朱立倫
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