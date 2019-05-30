國民黨立院黨團總召改選 將由曾銘宗擔任下任總召

相關新聞
臉好腫！ 張花冠「仆街」摔傷 自嘲路不平是誰的錯？2019-05-30 10:32
蔡賴會後初選爭議未消 郭國文：賴抒發委屈遭曲解2019-05-30 11:51
影／國軍爆性醜聞 藍委呼籲蔡總統不要只忙著初選2019-05-30 11:47
若當總統郭台銘喊捐薪 王金平：我捐選舉補助款2019-05-30 11:46
不選邊站！國民黨立院團將發布總統初選中立聲明2019-05-30 11:45
六一挺韓造勢 柯P：依法行政、守法平常心2019-05-30 11:45
「要讓錯誤停留在1124」 丁守中選舉無效訴訟今上訴2019-05-30 11:10
坦言有人勸退 賴清德：我的立場就是我要當選2019-05-30 11:08
促轉會第四波撤銷有罪判決 陳菊、呂秀蓮、雷震等人在列2019-05-30 10:50
惡房東退散！三大租屋新制6月上路 違規最高罰30萬元2019-05-30 10:34
消滅惡房東 蘇貞昌：6月1日起電費不得超收 押金最多2個月2019-05-30 10:08
租屋新制6月上路 蘇揆發長輩圖提醒顧權益2019-05-30 10:05
民間監督大法官人選聯盟 將評鑑4名被提名人2019-05-30 10:00
軍公教年改 韓國瑜主張恢復政府承諾2019-05-30 01:06
總統府住一晚 旅宿業：遊走法律邊緣2019-05-30 00:46
外交官輕生 議員爆：市刑大掌握發文網友idcc身分2019-05-29 23:51
高市藍委初選／ 差距不到1% 張顯耀喊民調複查2019-05-29 23:50
謝長廷再寫臉書 挺柯文哲用科學根據處理日本食品禁令2019-05-29 19:26
「來去總統府住一晚」 觀光局：無違反發展觀光條例2019-05-29 18:59
整理民代扭曲同婚 竟發現都是這政黨2019-05-29 18:55
價值23.5億元公文「失聯」 高市府：到1月11日才找到2019-05-29 18:46
影／赴中得談九二共識？柯：我非國民黨！標準應不一樣2019-05-29 18:24
傅崐萁恢復黨籍案 國民黨中央再封殺傅系人馬2019-05-29 18:10
質疑扁批示3大案永久保密 施明德：等待蔡總統解密2019-05-29 17:22
國民黨中央接辦花蓮縣、新竹市立委初選2019-05-29 17:08
前朝機要拿走公文？ 韓國瑜：若違法就送法辦2019-05-29 15:22
綠議員南北不同調 要韓國瑜站、侯友宜坐2019-05-29 15:11
花蓮藍委擬參選人黃啟嘉 促恢復傅崐萁黨籍2019-05-29 14:50
獨／江啟臣協調總召選舉 曾銘宗有望擔任下任總召2019-05-29 14:33
以核養綠連署駁回 張善政要中選會交代2019-05-29 13:53
擋李進勇人事案有戰功 7藍委挺同婚修法爭議可望落幕2019-05-29 13:45
影／爭到國際空間 食藥署6月率隊參與國際醫藥法規會2019-05-29 13:36
國民黨今再提名李永萍等參選立委 立委提名進度逾半2019-05-29 13:06
韓國瑜年改主張 恢復對已退休的承諾、提升管理效能2019-05-29 12:59
花蓮縣立委提名爭議 國民黨傾向採協調式民調解套2019-05-29 12:42
總統大選非韓不能勝？吳敦義：每一位都是國民黨的寶2019-05-29 12:03
向對岸鼓勵民主 柯文哲：蔣經國處理方式比韓國好多了2019-05-29 11:54
國民黨高市立委初選 黃昭順、陳美雅出線2019-05-29 11:52
東沙島4、5月開放觀光跳票 藍委批徐國勇放假新聞2019-05-29 11:42
熱門文章
韓國瑜年改主張 恢復對已退休的承諾、提升管理效能2019-05-29 12:59
賞何志偉巴掌 沈智慧：他在我胸前磨蹭2019-05-29 19:41
國軍近年最大性醜聞 上校艦長性侵女部屬被撤職2019-05-29 16:35
價值23.5億元公文「失聯」 高市府：到1月11日才找到2019-05-29 18:46
再過兩天是韓國瑜生死鬥？他推測凱道會師是招險棋2019-05-29 14:15
綠修初選辦法 賴清德批粗暴：被修改的是民主2019-05-29 23:35
Yes, I do！ 苦苓為韓國瑜寫了一封「總統情書」2019-05-29 12:54
綠中執會通過初選民調手機市話各半 納韓國瑜、柯文哲2019-05-29 15:56
中部萬安演習明下午實施 南投各交流道「准下不准上」2019-05-29 18:59
「登山出事免國賠」擬入法 張景森：再見了媽寶級國家2019-05-29 12:19
吳子嘉爆韓國瑜民調不是第1名 一對一民調還輸3人2019-05-30 10:20
最新民調！ 柯文哲稱霸「三腳督」2019-05-30 10:41
民進黨通過初選方案 林俊憲：賴清德深切遺憾2019-05-29 19:41
綠總統初選共識決？賴大反彈「修改民主傷害黨」2019-05-30 00:56
鳳陽艦長酒後違反兩性營規 遭撤職依法偵辦2019-05-29 12:17
新聞眼／柯建銘會前一通電話 賴清德點頭關鍵2019-05-30 00:39
六一挺韓看不到？造勢必備道具 卻因「這理由」被禁掉2019-05-30 09:00
郭台銘：如果韓國瑜約他 樂意參加6月1日韓粉凱道造勢2019-05-29 18:33
批中執會粗暴 賴清德深夜發臉書 接著上《我要當選》2019-05-30 08:37
軍公教年改 韓國瑜主張恢復政府承諾2019-05-30 01:06
海軍鳳陽艦長意圖性侵女軍官 基隆憲兵隊：偵辦中2019-05-29 18:08
調查採訪／高山仰「止」？誰卡住山岳觀光2019-05-30 00:59
綠營總統初選納50%手機民調 學者：可尊重一下專業嗎？2019-05-30 07:43
楊照：兩黨完全依賴民調 到最後失去靈魂2019-05-29 12:57
環礁美如指環… 東沙觀光喊卡 可能避掉一場生態浩劫2019-05-30 08:00
整理民代扭曲同婚 竟發現都是這政黨2019-05-29 18:55
賴清德嘆傷黨傷民主 林濁水：未沒收初選算萬幸了2019-05-30 00:24
臉好腫！ 張花冠「仆街」摔傷 自嘲路不平是誰的錯？2019-05-30 10:32
韓國瑜競選團隊出爐？ 董念台：庶民韓國瑜不見了！2019-05-30 09:52
韓國瑜自爆打韓小組 黃光芹：想像的暴力比暴力更可怕2019-05-30 09:27
影／打垮韓國瑜藍營2020無勝算？ 吳敦義：每位都是寶2019-05-29 16:22
國民黨高市立委初選 黃昭順、陳美雅出線2019-05-29 11:52
議員爆競選口號 柯文哲：這麼難聽、好像是朱立倫口號2019-05-29 18:12
影／漢光演習第三天 陸海空軍全出動 畫面精彩2019-05-30 00:57
惡房東退散！三大租屋新制6月上路 違規最高罰30萬元2019-05-30 10:34
海軍爆醜聞 前府發言人怒籲：蔡總統出面整飭軍紀2019-05-29 19:39
中共電戰機 同時出宮古與對馬海峽2019-05-29 19:29
質疑扁批示3大案永久保密 施明德：等待蔡總統解密2019-05-29 17:22
海軍醜聞！ 酒後欲性侵女軍官 鳳陽艦長撤職2019-05-30 00:22
外交官輕生 議員爆：市刑大掌握發文網友idcc身分2019-05-29 23:51
留言