「要讓錯誤停留在1124」 丁守中選舉無效訴訟今上訴

2019-05-30 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



前立委丁守中去年參選台北市長敗選後，以選務重大瑕疵為由提出選舉無效訴訟，台北地院10日判決敗訴。丁上午宣布將上訴，強調「不是丁守中停留在1124」，是要藉訴訟讓當時錯誤停在那，之後選舉不要再發生。

丁守中表示，上訴的目的，是要建立台灣民主公平選舉制度，糾正選務機關行政怠惰，重視維護選舉制度的涓潔與純正，避免明年總統大選與此後台灣民主選舉再次發生「一邊開票、一邊投票」違法亂象。

對於為何判決20天後才決定提出上訴，丁守中解釋，他是在16日才收到判決書，長達幾十頁的內容要字斟句酌，慎重好好研究，了解判決理由，確認其中有太多矛盾、錯謬之處。丁守中說，之後上訴將再強化相關理由論述，提醒法院未注意的地方。

外界解讀，丁守中將選舉無效訴訟提出上訴，將影響台北市長柯文哲參選總統動向。丁表示，不去考慮個人，是要建立台灣民主選舉公平制度，不希望過去建立起來的公平選舉制度就這樣毀了。

丁守中去年11月24日台北市長敗選後，聲請驗票結果確認仍輸當選人柯文哲3567票後，提出選舉無效訴訟，但本月10日台北地院判決丁敗訴。經與律師團約2周研究，丁上午舉辦記者會，正式宣布將提出上訴，隨後即委任律師前往台北地院提出。

丁守中指出，台北地院與選務機關先是錯誤擴張去年選舉投票所範圍，認定投票時間截止尚在排隊等候進投票所民眾仍可投票，但對於這些排隊未進投票所民眾使用手機查看開票情形卻不制止，違反投開票所不得使用手機規定，割裂適用法令自相矛盾。

丁守中質疑，選罷法規定選前10天不得散布民調，但台北地院卻認定「邊開票、邊投票」民眾，排隊等候時觀看手機資訊只是「事實現象」，不會影響選舉人票行為，錯誤認定事實。丁表示，簽注樂透時邊報明牌與邊開獎，當然後者更為嚴重。