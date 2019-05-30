坦言有人勸退 賴清德：我的立場就是我要當選

2019-05-30 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



針對民進黨昨中執會通過「2020年總統提名初選選務日程相關事宜」，行政院前院長賴清德今接受《我要當選》節目專訪時指出，對於中執會結果不滿意但不會再批評，因為初選要往前走，得有公平的君子之爭，也自爆昨有人建議退選，但他的立場就是「我要當選」，這是他的初衷，「我要承擔台灣下一步。」

賴清德沉澱一晚後接受專訪，他表情一派輕鬆，更在主持人介紹後表示，「我要為台灣當選我是賴清德。」

回顧周二的蔡賴二會，賴清德說，那天是蔡英文總統邀約，為了尊重總統所以一定要見面，但是談話內容沒有被授權公開，而傳言說他們當天已經談好的說法都不是事實，都太過簡化。

談到昨天中執會決定「2020年總統提名初選選務日程相關事宜」，即手機納入民調，市話與手機各佔一半，民調對手人選為國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲，賴清德說為了維持理念，以此請林俊憲委員表達不同意見，但是不在中執會撕破臉，是要求得初選進行的機會，也是顧慮到卓榮泰主席，「不是有通過表示我被誰說服。」

對於民進黨立院總召柯建銘扮演溝通的關鍵角色，賴清德表示，其實柯建銘為黨為國都有使命感，但也不贊成改黨的制度，而是應該要執行初選公告，只是如果一直這樣維持，初選無法進行，才會來溝通。