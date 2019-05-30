促轉會第四波撤銷有罪判決 陳菊、呂秀蓮、雷震等人在列

2019-05-30 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



「促進轉型正義委員會」今天下午4點，將公布最新一波、第四波「刑事有罪判決」撤銷名單，一共有2006人，包括《自由中國》雜誌社成員馬之驌、傅中梅(傅正)、劉子英、雷震；及《美麗島》雜誌社成員姚嘉文、呂秀蓮、林弘宣、張俊宏、陳菊、黃信介、施明德等人。第四波公告撤銷名單總數共2006人，其中依據「促轉條例」第6條第3項第1款公告撤銷的有1999人、依據促轉條例第6條第3項第2款公告撤銷的有7人。

促轉會表示，《自由中國》雜誌社與《美麗島》雜誌社分別身處不同年代，但兩者以類似的模式，藉由特定知識社群的聚集，傳播民主理念。並以雜誌社做為起點，繼而朝組黨或政團方式，試圖將民主理念付諸具體的政治實踐，卻受當局打壓，形成威權時期著名的政治案件，雷震的判決還遭到當時蔣介石總統直接裁示「刑期不得少於十年」。

促轉會也提到，第三與第四波名單中，還有多位在國家人權博物館擔任導覽志工的前輩，如郭振純、陳新吉、陳欽生等，他們分別是50、60、70年代的政治受難者。前兩位直到臨終前，仍奮力不厭其煩地以親身經歷，將當年的歷史傳承給許多青年學子，在台灣轉型正義跨世代見證的路程上，留下最令人感佩的身影。

促轉會也將於7月7日以「跨世代見證」為主軸，為第三、第四波撤銷名單上的政治受難者舉辦公告儀式。一方面透過刑事有罪判決撤銷名單的展示，消除政治受難者及家屬長期背負的汙名，另一方面，也希望藉由儀式細節的安排與多則敘事的露出，偕同跨世代家族成員一同見證創傷歷史，並再次向社會大眾強調轉型正義集體工程的緊迫性及必要性。