蔡英文出席宗教論壇 主辦單位以「辣台妹」介紹出場

2019-05-30 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



2019台灣國際宗教自由論壇今起3天在台灣基督長老教會聖經學院舉行，總統蔡英文在新竹市長林智堅、美國在台協會台北辦事處長酈英傑等人陪同下，出席開幕式，並針對宗教自由表示肯定及支持，主辦單位在向全世界各地遠道而來的貴賓介紹蔡英文時，還不忘以「辣台妹」稱呼蔡英文，令在場貴賓會心一笑。

蔡英文今天在開幕式中提到，人權一直都是自由民主國家最注重的第一要務，宗教自由便是其中之一，每個人都是平等且獨立及有尊嚴的，絕對有權做出自己的選擇，任何政府或是他人都無權干涉與改變，在民主自由的台灣，宗教自由更是受到憲法的保障，不論是宗教自由的內涵或是宗教行為，以及宗教結社都是在法律的保障範圍，即便自己身為三軍統帥也無法撼動人民的自由。

「台灣是個尊重自由信仰的社會，宗教自由從來不會影響社會的運作，更不會威脅到政府的權力運作」，蔡英文強調，各式各樣的宗教信仰在台灣蓬勃發展反而給台灣更多元友善的環境，也因為台灣在國際間受壓迫的處境，所以更能深刻了解基本權利被剝奪的感受。她說，無論如何，台灣身為一個民主國家，絕對會尊重每一個人的權利，會和受專制政權壓迫及被剝奪宗教自由的人民站在一起，期盼世界未來能更友善。

新竹市長林智堅表示，台灣是個對於包容性極強的國家，不同宗教的信徒各自穿梭其中更是常態，政府亦不會去干涉個人自由，任何信仰接是平等且獨立的，而且不同宗教信仰的移民所帶進的文化及飲食，讓台灣呈現包容接納的環境，台灣雖然小，但能成為世界典範。