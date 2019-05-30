臉好腫！ 張花冠「仆街」摔傷 自嘲路不平是誰的錯？

2019-05-30 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣前縣長張花冠昨天清晨運動摔倒，左臉顴骨擦傷。記者卜敏正／翻攝 分享 facebook 嘉義縣前縣長張花冠昨天清晨外出運動時不慎摔傷，左眼下側顴骨、左膝都受傷，她自嘲摔傷後記憶力不好，跟她借錢可能會忘記，並戲稱路沒有鋪平是前前縣長的錯，不是她的錯。

記者上午去電查證，嘉義縣社會局前局長劉志偉表示，張傷勢還好，但暫時不方便接電話。

劉志偉說，張花冠的退休生活相當規律，每天早上都會去運動，昨天清晨繞著長庚醫院週邊散步時，不慎「撲街」摔傷，臉部和膝蓋都受傷。

他說，錄影過程張花冠說摔傷後記憶不好、道路沒有鋪平都是開玩笑的話，並沒有特定指責是誰的錯。