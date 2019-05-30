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批中執會粗暴 賴清德深夜發臉書 接著上《我要當選》

2019-05-30 08:37聯合報 記者賴于榛╱即時報導

民進黨中執會昨通過「2020年總統提名初選選務日程相關事宜」，即手機納入民調，市話與手機各佔一半，民調對手人選為國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲。但行政院前院長賴清德卻遲遲沒有回應，直至深夜才發文表示不滿中執會粗暴，今更增加公開行程接受直播節目《我要當選》專訪。

事實上幕僚昨晚就透露，賴院長得知中執會結果後，雖然有點累但情緒很平靜，本來想要直接回應中執會的結果但幕僚都勸他先休息，一度取消今天的所有公開行程，還引用電影《為副不仁》當中的名言，預告賴清德準備出擊，「注意沉默者，當人們在講話的時候，他在觀察，當人們停下來的時候，他在計畫，當人們休息的時候，他正準備出擊。」

結果賴清德昨在深夜11時許發臉書批評中執會決議，通過了民進黨創黨以來不曾有過的惡例，粗暴的推翻已經公告生效的初選辦法，更有中執委直指卓榮泰主席要為三月份通過的初選辦法道歉負責。

賴清德說他要為卓主席抱屈，因為，今天被修改的總統初選辦法的通過、公告，也是今天出席會議的同志所通過、追認生效的辦法，何以將矛頭單指主席一人負責？且民進黨中執會的決議，並不是共識決，因為代表他的林俊憲委員已明確表達反對違反民主的強勢修改，但很遺憾的，不敵多數，「對中執會今天的結果，我表達強烈遺憾。」

行政院前院長賴清德。本報資料照片
行政院前院長賴清德。本報資料照片
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