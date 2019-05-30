批中執會粗暴 賴清德深夜發臉書 接著上《我要當選》

2019-05-30 08:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



民進黨中執會昨通過「2020年總統提名初選選務日程相關事宜」，即手機納入民調，市話與手機各佔一半，民調對手人選為國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲。但行政院前院長賴清德卻遲遲沒有回應，直至深夜才發文表示不滿中執會粗暴，今更增加公開行程接受直播節目《我要當選》專訪。

事實上幕僚昨晚就透露，賴院長得知中執會結果後，雖然有點累但情緒很平靜，本來想要直接回應中執會的結果但幕僚都勸他先休息，一度取消今天的所有公開行程，還引用電影《為副不仁》當中的名言，預告賴清德準備出擊，「注意沉默者，當人們在講話的時候，他在觀察，當人們停下來的時候，他在計畫，當人們休息的時候，他正準備出擊。」

結果賴清德昨在深夜11時許發臉書批評中執會決議，通過了民進黨創黨以來不曾有過的惡例，粗暴的推翻已經公告生效的初選辦法，更有中執委直指卓榮泰主席要為三月份通過的初選辦法道歉負責。