外交官輕生 議員爆：市刑大掌握發文網友idcc身分

2019-05-29 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



去年9月關西機場颱風受困事件，我駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生。當時網友idcc在PTT發文大罵大阪辦事處人員，還說駐日代表謝長廷是被迫背黑鍋，散播「大阪駐日代表處的態度的確很惡劣」、「這部分也不用替他們說話」「爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步」等言論。國民黨港湖區議員李明賢今日在臉書發文指出，該名網友idcc身分已經被掌握並移送檢調。

李明賢指出，他與新北市議員葉元之去年9月17日向警方檢舉idcc之後，本以為會被吃案或不了了之，但市刑大居然在前幾天回報「查到人了」，對象是北部的某男子，同時也移送檢調繼續偵辦。

李銘賢表示，一個案子查了超過半年才掌握對象，令他覺得內情不單純；今天又爆出idcc的網路IP位置與卡神楊蕙如的IP是一樣的，到底是同一人還是共用電腦？還是同一的團隊？亦或者只是一場誤會？大家也知道卡神幫過謝長廷打選戰，這是公開祕密，兩人關係真的還不錯，更這也平添想像空間。

明天上午10點李邀請北市刑大共同舉行記者會，同時也會開網路直播，讓大家一起還來斷案。

至於idcc真實身分到底是誰？李銘賢指出，就讓市刑大明天來作說明，當事人目前已移送檢調，至少查出idcc與楊蕙如兩個人的發文IP是一樣的。楊蕙如也稱idcc是他「認識的人」，但到底同一人、切換帳戶發文，或與楊同一個團隊或單純認識，或者就是楊本人或委外的寫手等，背後又是誰指使的，他認為「整個太懸疑了」。