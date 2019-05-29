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拉拉庫斯回憶：走讀高一生及嘉義鄒族二二八史蹟

高婉倩帶鹹酥雞探班 與朱立倫合唱雙人枕頭

2019-05-29 23:36聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

角逐國民黨內總統新北市前市長朱立倫今晚找媒體歡唱KTV，唱到一半太太高婉倩突然帶著鹹酥雞來「探班」，兩人更甜蜜合唱《雙人枕頭》等名曲，現場氣氛嗨到最高點。

新北市前市長與太太高婉倩合唱情歌。記者劉宛琳/攝影
新北市前市長與太太高婉倩合唱情歌。記者劉宛琳/攝影
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朱立倫
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