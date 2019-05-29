拿掉國賠緊箍咒 張景森：可大幅開放山域水域野外活動

2019-05-29 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院推動開放山域和水域的野外活動，但礙於管理單位「怕出事了要負責」，政務委員張景森今天召集跨部會會議，通過國家賠償法第6條修正草案，未來對於具有風險性的野外活動，國家除了提供適當的警告和標示之外，將不負人身安全的任何損害賠償責任。

「再見了媽寶級國家！」張景森會後在臉書貼文表示，修正國賠法第6條之後，未來山域或水域具有風險性的野外活動，例如登山、攀岩、溯溪、垂釣、戲水或海上活動，活動者必須隨時注意自然的變化，強化自己的知識、經驗和技能，組織好自己的夥伴團隊，以應付可能潛在的風險，完成挑戰自然的野外冒險活動，「國家除了提供適當的警告和標示之外，對你的人身安全將不負責任何損害賠償責任」。

這次法務部提出的國賠法大幅翻修，原是政務委員羅秉成負責主審，但第6條有關公有公共設施的賠償責任（現行法第3條規定），與張景森督導的觀光業務有關，今天由兩人共同召集跨部會討論，達成修正共識。

依法務部所提第6條修正草案，第1項為「由國家或地方自治團體設置或管理，直接供公共或公務目的使用之公共設施，因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家或地方自治團體應負損害賠償責任」，第2項為「前項設施委託民間團體或個人管理時，因管理欠缺致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家或地方自治團體應負損害賠償責任」。

今天討論後，新增第3項及第4項的例外規定：「前二項情形，於開放之山域、水域等自然公物，經管理機關、受委託管理之民間團體或個人已就使用該公物為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，免除國家或地方自治團體應負之損害賠償責任」，「第1項及第2項情形，於開放之山域、水域等自然公物內之設施，經管理機關、受委託管理之民間團體或個人已就使用該設施為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，得減輕或免除國家或地方自治團體應負之損害賠償責任」。前者規範「自然公物」，後者規範「自然公物內之設施」。