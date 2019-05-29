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空服員工會三大訴求爭取認同 工會：64台北大遊行

2019-05-29 20:11聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市空服員職業工會與長榮航空雙方今晚在桃園市蘆竹區天際飯店，舉行第二度勞資協商會議，針對媒體採訪工會6月4日將在台北舉行遊行是否如期進行，工會祕書長鄭雅菱表示，為讓全民了解工會的訴求，正在積極動員參加人數，將如期在6月4日遊行。

該空服員工會表示，工會預定6月4日下午1時起，將從台北市長榮海運公司、走到總統府，最後到張榮發基金會，當天遊行將打出「產業民主」、「工人團結」、「打破長榮權威」三大訴求，爭取社會認同。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱（見圖）表示正在積極進行6月4日台北大遊行。記者...
桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱（見圖）表示正在積極進行6月4日台北大遊行。記者曾增勳／攝影
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桃園市空服員職業工會與長榮航空舉行二度勞資協商，工會積極進行6月4日台北大遊行。...
桃園市空服員職業工會與長榮航空舉行二度勞資協商，工會積極進行6月4日台北大遊行。記者曾增勳／攝影
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長榮空服員北市
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