空服員工會三大訴求爭取認同 工會：64台北大遊行

2019-05-29 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會與長榮航空雙方今晚在桃園市蘆竹區天際飯店，舉行第二度勞資協商會議，針對媒體採訪工會6月4日將在台北舉行遊行是否如期進行，工會祕書長鄭雅菱表示，為讓全民了解工會的訴求，正在積極動員參加人數，將如期在6月4日遊行。