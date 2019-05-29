「來去總統府住一晚」引非議 文化總會：沒有違法

2019-05-29 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



為了行銷台灣，總統府與文化總會、交通部觀光局等單位合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，卻引發違法疑慮。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影 分享 facebook 為了行銷台灣，總統府與文化總會、交通部觀光局等單位合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，卻引發違法疑慮。總統府表示，這個活動是文化總會偕同總統府、觀光局、台灣觀光協會之國際行銷企畫案，希望透過此計畫，讓外國人士體驗總統府建築之美以及台灣的民主特色。

外界質疑總統府非法經營觀光旅館、民宿，文化總會表示，總統府本身不是旅宿業。旅宿業具有對「不特定人」提供「日或週之住宿或休息」及「客房服務或度假住宿服務」而「收取費用」之經營屬性，實務上多會提供旅客所需設備及服務。

「來去總統府住一晚」觀光行銷「體驗活動」係屬「非營利性」，與旅館業及民宿以收取費用為目的、並提供不特定對象住宿及相關服務之營利行為明顯不同，非屬發展觀光條例所稱旅館業及民宿範疇，此部分並無違法。

本活動性質為期間限定之不收費活動，每組參加者需透過篩選機制才能入選，參加者除了需符合安全規範外，也要承擔推廣觀光之權利義務，達到向國際宣傳台灣之效益，方能入選，總統府也是在這樣的基礎上接待參加者，屬於單次性活動，並非一般的住宿行為。

總統府昨天宣布總統府將開放國際背包客入住，總統府發言人林鶴明說，「來去總統府住一晚」將成為全球首創的活動，文化總會副秘書長李厚慶也表示，活動預計8月前會公布活動辦法細節，目前規畫每周僅接客1組。蔡英文總統也在臉書上興奮表示，「全球首創！限額開放世界旅客來總統府過一晚！」

蔡總統表示，台灣被評選為全世界最友善的國家，我們的生活品質也是世界有目共睹。觀光是台灣最重要的產業之一，也是外國朋友認識台灣的重要途徑。