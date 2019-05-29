民進黨通過初選方案 林俊憲：賴清德深切遺憾

2019-05-29 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨中執會今天通過挺蔡中執委所提的總統初選方案，確定修改四條初選辦法，定案的內容包括採對比式民調，且納入國民黨高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲，手機及市話各占百分之五十，民調日期為6月10至14日，不過代表行政院前院長賴清德的中執委林俊憲會後表示，「我代表賴院長表達深切遺憾。」

林俊憲表示，中執會決議非共識決，是共識不表決，利用多數決強行通過。對於其他中執委受訪時同聲表示今天是共識決、全數通過，他則回應：「沒有全數通過，我反對！」

林俊憲說，會議中的決議，他沒辦法接受，他明確要求黨中央留下他反對意見的紀錄，民進黨舉辦初選從來沒有到一半突然被迫改變規則，他代表賴清德表達深切遺憾，「違反當事人意願，被迫改變遊戲規則，對黨造成重大傷害，這樣的提案勢必對明年大選產生負面影響，黨要負起最大責任。」

林俊憲說，他提醒大家，這是一個歷史，以後進行任何黨內初選，任何一位當事人都要擔心遊戲規則會突然被改變，參選以後被中執會突然改變，惡例一開，後患無窮，「很遺憾片面改變遊戲規則。被多數通過。」

林俊憲也說，今天不是共識決，是共識不表決，黨主席卓榮泰不願意進行表決，卓說如果要表決就離席，因此他尊重主席立場，但他代表賴清德表達遺憾。他也表示，其實每一位黨員初選登記，要簽署很多承諾，還繳交鉅額保證金，如今初選到一半被改掉，創黨以來沒有發生過，今天竟然發生，嚴重影響到公平性，今天中執會不願意表決，也不願意承擔罵名，說是共識不表決，但很清楚這是比賽到一半，規則被迫改變。

至於上周賴清德提出新方案，林俊憲說，中執會多數已通過提案，所以賴清德為解決初選僵局所提出的策略也不存在了。