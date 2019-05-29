親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中選會主委人事
王金平獨家專訪
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
舌尖上的化學
政治
軍事
綜合

台東體操教父董恆毅指導訓練時重摔 不幸過世

價值23.5億元公文「失聯」 高市府：到1月11日才找到

民進黨通過初選方案 林俊憲：賴清德深切遺憾

2019-05-29 19:41聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨中執會今天通過挺蔡中執委所提的總統初選方案，確定修改四條初選辦法，定案的內容包括採對比式民調，且納入國民黨高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲，手機及市話各占百分之五十，民調日期為6月10至14日，不過代表行政院前院長賴清德的中執委林俊憲會後表示，「我代表賴院長表達深切遺憾。」

林俊憲表示，中執會決議非共識決，是共識不表決，利用多數決強行通過。對於其他中執委受訪時同聲表示今天是共識決、全數通過，他則回應：「沒有全數通過，我反對！」

林俊憲說，會議中的決議，他沒辦法接受，他明確要求黨中央留下他反對意見的紀錄，民進黨舉辦初選從來沒有到一半突然被迫改變規則，他代表賴清德表達深切遺憾，「違反當事人意願，被迫改變遊戲規則，對黨造成重大傷害，這樣的提案勢必對明年大選產生負面影響，黨要負起最大責任。」

林俊憲說，他提醒大家，這是一個歷史，以後進行任何黨內初選，任何一位當事人都要擔心遊戲規則會突然被改變，參選以後被中執會突然改變，惡例一開，後患無窮，「很遺憾片面改變遊戲規則。被多數通過。」

林俊憲也說，今天不是共識決，是共識不表決，黨主席卓榮泰不願意進行表決，卓說如果要表決就離席，因此他尊重主席立場，但他代表賴清德表達遺憾。他也表示，其實每一位黨員初選登記，要簽署很多承諾，還繳交鉅額保證金，如今初選到一半被改掉，創黨以來沒有發生過，今天竟然發生，嚴重影響到公平性，今天中執會不願意表決，也不願意承擔罵名，說是共識不表決，但很清楚這是比賽到一半，規則被迫改變。

至於上周賴清德提出新方案，林俊憲說，中執會多數已通過提案，所以賴清德為解決初選僵局所提出的策略也不存在了。

林俊憲賴清德民進黨
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

議員爆競選口號 柯文哲：這麼難聽、好像是朱立倫口號

2019-05-29 18:12

綠通過初選日程 蔡陣營尊重民主機制達成的共識

2019-05-29 16:42

綠中執會通過初選民調手機市話各半 納韓國瑜、柯文哲

2019-05-29 15:56

民進黨民調納柯文哲？柯P：這樣很好、不是嗎？

2019-05-29 15:50

再過兩天是韓國瑜生死鬥？他推測凱道會師是招險棋

2019-05-29 14:15

楊照：兩黨完全依賴民調 到最後失去靈魂

2019-05-29 12:57

Yes, I do！ 苦苓為韓國瑜寫了一封「總統情書」

2019-05-29 12:54

柯文哲選不選9月17日前決定 徐永明：別拿市政資源衝連署

2019-05-29 12:15

選總統舉棋不定 柯文哲：現任做得好 什麼事都沒有

2019-05-29 00:19

李佳芬家族從政60多年 柯文哲酸韓國瑜怎會是庶民

2019-05-28 22:23

向大陸喊話 柯文哲：可參考蔣經國「慢慢放」往民主前進

2019-05-28 22:09
看更多

熱門文章

韓國瑜年改主張 恢復對已退休的承諾、提升管理效能

2019-05-29 12:59

李佳芬家族從政60多年 柯文哲酸韓國瑜怎會是庶民

2019-05-28 22:23

韓國瑜大位穩了？她說一句話 最強陸軍帶槍投靠？

2019-05-29 09:00

國軍近年最大性醜聞 上校艦長性侵女部屬被撤職

2019-05-29 16:35

韓國瑜被竊聽？ 孫大千點出七大疑點

2019-05-29 08:10

陳水扁提醒民進黨：大輸地方選舉 總統大選一定失利

2019-05-29 08:45

再過兩天是韓國瑜生死鬥？他推測凱道會師是招險棋

2019-05-29 14:15

王金平揭祕辛：扁曾派蔡找宋化解對立

2019-05-29 00:56

綠中執會通過初選民調手機市話各半 納韓國瑜、柯文哲

2019-05-29 15:56

Yes, I do！ 苦苓為韓國瑜寫了一封「總統情書」

2019-05-29 12:54

新聞眼／李進勇案 狼狽突圍 綠的盤算…

2019-05-29 00:32

郭台銘：民進黨拿李進勇 當蔡英文執政失敗「救命符」

2019-05-28 20:30

跟進郭台銘當選總統就捐薪？ 朱立倫：我要養家活口

2019-05-29 11:18

漢光反登陸作戰演習前 漁民「捕」到雷霆2000火箭彈

2019-05-28 20:53

不溝通 硬過關？學者批綠「現在裝都不用裝」

2019-05-29 01:21

賴清德：初選辦法已公告並切結 不應有所變動

2019-05-29 11:34

「登山出事免國賠」擬入法 張景森：再見了媽寶級國家

2019-05-29 12:19

鳳陽艦長酒後違反兩性營規 遭撤職依法偵辦

2019-05-29 12:17

張榮味家族挺韓 張麗善：韓國瑜是家人，當然支持家人

2019-05-29 10:46

向大陸喊話 柯文哲：可參考蔣經國「慢慢放」往民主前進

2019-05-28 22:09

蘇系蔡憲浩登報疾呼：民進黨應表決徵召蔡英文

2019-05-29 10:22

曾文生嗆：馬英九任內 連一個核廢最終處置場都沒找到

2019-05-29 06:23

影／空軍戰備道起降 陸航直升機是幕後英雄

2019-05-29 00:03

楊照：兩黨完全依賴民調 到最後失去靈魂

2019-05-29 12:57

幕僚傳婚外情 柯文哲：總統也無法管30萬公務員私生活

2019-05-29 11:17

疑有內鬼 韓國瑜：調整不適任主管 嚴查弊案

2019-05-29 00:22

對付台版水門案！老馬拆手機電池... 韓國瑜除了擔心還能做什麼

2019-05-29 08:00

敗選「自責」沈潛5個月 卓冠廷接林佳龍辦公室主任

2019-05-29 10:21

海軍鳳陽艦長意圖性侵女少尉 基隆憲兵隊：偵辦中

2019-05-29 18:08

籲別讓總統高雄雙輸 王金平：找到可勝選的人有風險

2019-05-29 11:20

國軍再推新式野戰口糧 兩關鍵內容口味升級獲好評

2019-05-28 23:52

國民黨高市立委初選 黃昭順、陳美雅出線

2019-05-29 11:52

開第一槍！「核心價值不對」張淑中怒辭委員

2019-05-29 00:24

英德網路大戰再起 賴清德臉書又被灌爆

2019-05-29 09:55

觀察站／蔡賴合？撕破臉？ 混沌不明

2019-05-29 01:50

蔡賴今再戰中執會 蔡陣營：勿再出現干擾決策進行狀況

2019-05-29 12:46

中廣聽證 恐面臨被追徵80億、16筆不動產命移轉國有

2019-05-28 22:30

演講酸韓國瑜？ 陳其邁：不能問什麼都說Yes I do

2019-05-28 21:53

影／打垮韓國瑜藍營2020無勝算？ 吳敦義：每位都是寶

2019-05-29 16:22

擋李進勇人事案有戰功 7藍委挺同婚修法爭議可望落幕

2019-05-29 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top