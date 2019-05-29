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海軍爆醜聞 前府發言人怒籲：蔡總統出面整飭軍紀

2019-05-29 19:39聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍爆發醜聞，漢光35號演習前，準備參演的艦艇艦長返港竟鬧出酒後意圖性侵女官的離譜情事。前總統府發言人陳以信今天表示，如此重大軍紀事件，遠勝當年阿帕契案，蔡總統身為三軍統帥不用出面整飭軍紀，重振軍風嗎？

2015年發生的阿帕契直升機藝人打卡案，重創軍方軍紀形象，當時外界就有人要求時任總統的馬英九必須表態。事後馬曾親自巡視601旅，期勉官兵不要懷憂喪志，可以在風風雨雨中成長。而當時601旅攻擊一隊長中校郁智隆曾公開向馬道歉，說軍紀事件讓總統忙於國事時還要為軍紀操心。

曾在馬英九身邊歷經這個過程的陳以信，今天透過臉書分享基隆憲兵隊偵辦這起海軍軍紀事件的報導，貼文以「覺得憤怒」顯示心情。他評論表示：今天發生如此重大軍紀事件，遠勝當年阿帕契案，蔡總統身為三軍統帥不用出面整飭軍紀，重振軍風嗎？

海軍「鳳陽」號巡防艦（FFG-933），在完成海上操演返港後，在22日晚間舉辦幹部餐敘，當時是漢光演習前的「精神戰力週」時段，而呂姓上校艦長被控涉及酒後亂性，將一名年輕女軍官帶往旅館意圖性侵。案經女官向上反映，海軍25日派員到艦上將呂姓艦長「拔官」，除移送法辦之外，並且經人評會裁定撤職，未來無法領取退伍給與。

海軍鳳陽軍艦資料照。記者程嘉文╱攝影
海軍鳳陽軍艦資料照。記者程嘉文╱攝影
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漢光演習海軍阿帕契
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