海軍爆醜聞 前府發言人怒籲：蔡總統出面整飭軍紀

2019-05-29 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍爆發醜聞，漢光35號演習前，準備參演的艦艇艦長返港竟鬧出酒後意圖性侵女官的離譜情事。前總統府發言人陳以信今天表示，如此重大軍紀事件，遠勝當年阿帕契案，蔡總統身為三軍統帥不用出面整飭軍紀，重振軍風嗎？

2015年發生的阿帕契直升機藝人打卡案，重創軍方軍紀形象，當時外界就有人要求時任總統的馬英九必須表態。事後馬曾親自巡視601旅，期勉官兵不要懷憂喪志，可以在風風雨雨中成長。而當時601旅攻擊一隊長中校郁智隆曾公開向馬道歉，說軍紀事件讓總統忙於國事時還要為軍紀操心。

曾在馬英九身邊歷經這個過程的陳以信，今天透過臉書分享基隆憲兵隊偵辦這起海軍軍紀事件的報導，貼文以「覺得憤怒」顯示心情。他評論表示：今天發生如此重大軍紀事件，遠勝當年阿帕契案，蔡總統身為三軍統帥不用出面整飭軍紀，重振軍風嗎？