當總統要求各縣市取消發敬老金？ 柯文哲拒簽承諾書

2019-05-29 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲任內大砍重陽敬老金惹議，柯文哲今天赴議會總質詢，國民黨議員秦慧珠拿出「承諾書」，要求柯文哲簽字，承諾當選中華民國總統，將要求各縣市政府比照台北市取消敬老金，但柯文哲拒簽，場面一度尷尬。

秦慧珠質詢表示，根據台北市研考會近年做的民調，總計74項市政議題，多達33項的市民滿意度不佳，最不滿意的是解決居住問題的表，滿意度僅24%，質疑柯文哲憑什麼選總統，成績一直退步，尤其研考會詢問敬老金政策，題目設計造成輕銀世代對立，根本在耍詐。

秦慧珠隨即拿出一份「承諾書」，若柯文哲當選總統，將要求各縣市政府比照台北市，取消發放敬老金，並納入參選總統的政見之一。

不過，秦慧珠走上質詢台要求柯文哲簽字，柯僅對一旁幕僚說「這個收起來就好」，秦慧珠撂話若不簽又不走，柯文哲也回說「辛苦你了」、「那就耗，我不是第一天當市長，我就跟你耗」，場面一度尷尬。