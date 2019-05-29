「來去總統府住一晚」 觀光局：無違反發展觀光條例

2019-05-29 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



針對總統府與文化總會、交通部觀光局等單位合作舉辦「來去總統府住一晚」觀光行銷活動被外界質疑有經營旅宿業疑慮部分，交通部觀光局今天澄清指出，並無違反發展觀光條例相關規定。

觀光局說，按發展觀光條例第2條第8款規定，「旅館業：指觀光旅館業以外，以各種方式名義提供不特定人以日或週之住宿、休息並收取費用及其他相關服務之營利事業。」及同條第9款：「民宿：指利用自用住宅空閒房間，結合當地人文、自然景觀、生態、環境資源及農林漁牧生產活動，以家庭副業方式經營，提供旅客鄉野生活之住宿處所。」

觀光局表示，按行政院主計總處中華民國行業標準分類略為「從事以日或週為基礎，提供客房服務或度假住宿服務之行業，應屬旅館業或民宿等短期住宿業範疇。」依據前開規定及解釋，旅宿業具有對「不特定人」提供「日或週之住宿或休息」及「客房服務或度假住宿服務」，而「收取費用」之經營屬性，前述活動係透過參訪者於總統府之一日體驗，達到宣傳台灣觀光之目的，與旅館業及民宿以收取費用為目的、提供不特定對象住宿及相關服務之營利行為明顯不同，並無違反發展觀光條例相關規定。

觀光局表示，總統府日常係作為總統辦公及接待外賓用途，為提升台灣觀光能見度，總統府與文化總會及交通部觀光局特合作辦理本案，其意義代表：總統以國家元首的身分代表台灣全體人民，展開雙手歡迎國際旅客的到訪，同時亦代表總統對觀光產業發展的高度重視，交通部觀光局表示，希望所有觀光產業正面看待本活動，共同為推廣台灣觀光來打拚。