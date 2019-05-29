參選理由是憂國憂民？ 柯P：台灣到今天局面很不應該

2019-05-29 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



視為2020總統熱門人選的台北市長柯文哲，今天下午赴市議會總質詢，國民黨議員秦慧珠拿出5點參選理由，其中第五點「憂國憂民」，柯文哲聽聞後笑回「這好像很偉大樣子」，並說議員列出的理由，只有第五點才算（理由），但他還沒說要選，台灣走到今天局面很不應該。

秦慧珠議場質詢時表示，外界認為柯文哲會選總統，但柯文哲也沒說不選，這件事很重要，若柯文哲決定參選，牽涉到議會監督的對象不見了，所以替柯文哲列出5大參選理由。

秦慧珠詢問第一項「因為民調太高」，柯文哲直接否認；秦慧珠又問第二項「因為連署容易、募款容易」，柯文哲則說，募款募1天容易，募10天可能就沒這麼多，連署還是要組織。

秦慧珠又問第三項「一生崇拜毛澤東和雍正皇帝」，柯文哲表示，他從來沒說崇拜毛澤東；至於第四項「讓藍綠好看」，柯文哲表示，要給藍綠好看是人民。

最後第五項「憂國憂民」，柯文哲一開始聽聞表示「這好像很偉大樣子」，又說只有第五點才算理由，他還沒說要選，但台灣走到今天局面很不應該。