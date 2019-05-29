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傅崐萁恢復黨籍案 國民黨中央再封殺傅系人馬

2019-05-29 18:10聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨花蓮縣立委初選，花蓮縣前縣長傅崐萁人馬主導的花蓮縣黨部槓上黨中央，中央提名小組今天決議由黨中央接手主辦立委初選，遭黨中央考紀會先行停止黨權的花蓮縣黨部前主委鄒永宏，周五則將召開縣委員會議，通過傅崐萁的恢復黨籍案，但黨中央再度通牒，不管縣委員會周五做出什麼決議，黨央一律將予以駁回。

據了解，花蓮縣黨部考紀會及花蓮縣委員會在去年底、今年初就已通過傅崐萁的恢復黨籍案，但黨中央之前並未處理，傅崐萁恢復自由之身後，黨中央發現，花蓮縣委員會通過傅黨籍案的會議，出席人數未達法定的過半人數，因此無效。

鄒永宏今天發出開會通知，縣委員會周五將再討論傅的黨籍案，預料將再補正程序通過傅的恢復黨籍案，黨中央得知後下通牒，由於鄒已遭停權，如果是鄒主持的委員會議，不管決議如何，黨中央將一律予以駁回。

據了解，在中常委居間穿梭下，一度希望由地方黨部副主委出面主持會議，但黨中央仍不同意，黨中央立場強硬表示，中央已指定組營部主任黃原亮代理花蓮縣主委，除非黃原亮出面主持花蓮縣委員會，否則地方黨部做出的任何會議決定，黨中央都不會承認。

在中央指派下，黃原亮5月23日親自前往花蓮縣，但鄒永宏的人馬主導花蓮縣黨部，並且派保全在黨部前駐守，黃原亮根本不可能進去地方黨部，黃原亮最後沒有到黨部，而是直接找林有志、王廷升和黃啟嘉，詢問三人對初選的看法。

據了解，黃原亮在地方徵詢林有志和王廷升的意願後，黃啟嘉人不在蓮起初避不見面，但黃原亮放話在花蓮等他到晚上12點，黃啟嘉最後透過簡訊及電話回答黃原亮的問題。

在六個多小時的旋風式徵詢，代理花蓮縣黨部主委的黃原亮未踏入花蓮縣黨部，晚上返回台北同時，也正式收回花蓮縣黨部的的兵符，黨中央當時就已決定接手主辦花蓮縣立委初選，接下來的傅崐萁恢復黨籍案，黨中央再全面封殺，形同完全架空傅系人馬主導的花蓮縣黨部，但傅系人馬接下來如何反撲，仍值得觀察。

傅崐萁考紀會
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