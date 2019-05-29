朱立倫回新北 先嗇宮鄉親給溫暖

2019-05-29 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫今受邀出席三重先嗇宮神農大帝誕辰暨建宮265周年慶遶境祈福，先嗇宮董事長、國民黨新北市黨部主委李乾龍喊他「朱總統」，國民黨議員王威元及蔡明堂也在旁，蔡明堂受拱「選立委」，互相拉抬。

朱立倫表示，在當市長時每年都來先嗇宮，過去在新北市8年的努力相信大家看得到新北的進步，他會繼續打拚「讓台灣更好」，實實在在、腳踏實地。對於民眾拱他「總統好」，朱立倫笑說「有拜有保庇」。