質疑扁批示3大案永久保密 施明德：等待蔡總統解密

2019-05-29 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



監察委員王美玉24日舉行記者會提出「泰源事件」調查報告，民進黨前主席施明德夫婦到場聆聽並指控前總統陳水扁任內批示美麗島事件、林義雄滅門血案和陳文成命案等三大案「永久保密」。陳水扁前晚透過「台灣勇哥絲團」反駁指控，但施明德之妻陳嘉君今天以「回應台灣的歷史瘡疤陳水扁」還擊。

陳嘉君說，施明德不與陳水扁爭執，他反對的是「貪腐」，他想挽回的是台灣人的尊嚴；此刻他也不是與蔡總統爭執，他等待的是總統依職權解密「國家檔案」。她強調，每一個人都可以「依現行法」去看所有的國家檔案，「打開檔案，民智才會大開，政治騙術才能失效，選票才能彰顯意義」。

對於被指於2003年總統任內「批示」美麗島事件、林義雄滅門血案和陳文成命案相關的142件國家檔案「永久保密」，陳水扁日前回應表示，事實真相是他從未批示過任何將美麗島事件等政治檔案列為永久保密的公文，當年立法院三讀通過「國家機密保護法」，其中第12條「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密，應永久保密，不適用前條及檔案法第22條之規定。」並未針對美麗島事件等任何政治檔案做規定或批示，「施明德對永久保密的法律規定有意見，應該去找行政立法二院把國家機密保護法修掉，不應胡亂牽拖公布法律的總統！」

陳嘉君在這篇2千字的「回應台灣的歷史瘡疤陳水扁」文中表示，台灣人、黨外人士、民進黨人暨其支持者，自陳水扁家族貪汙事證爆發以來，「陳水扁問題」也在考驗著這些人的良知，面對這樣一個貪婪、無恥的台灣掌權者，這一頁歷史中每一個台灣人自己要如何寫下？今年4月以來，「陳水扁問題」更嚴重了，主要是國安局揭露了陳水扁於2003年依「國家機密保護法」批示美麗島事件、林義雄滅門血案和陳文成命案的國家檔案「永久保密」。

「這一點我不震驚，因為我讀史，也研究歷史，一直以來我對於陳水扁掌權後，沒有揭露白色恐怖真相，沒有做教育內容革命，沒有做政治改革，沒有禮敬為台灣犧牲的烈士，感到不可思議，也是這種『反常』的歷史現象，刺激我深入思考。」陳嘉君表示，更令人費解的現象還有：陳水扁一當選總統就特聘特務頭子王昇作有給職國策顧問，還任命軍人唐飛做行政院長…這一些他所留下的痕跡，這些「陳水扁現象」，「早已經在我心中刻畫下陳水扁的真實形象」。

陳嘉君說，「黃信介仙的女兒黃文柔女士當著眾人的面告訴我，當年是她親自拿了新台幣20萬元現金給律師陳水扁，這已經是10多年前的事了，施明德與我也不只一次透過文字提起這件事。」

「這件事何以令人『震驚』呢？」陳嘉君提到，人們的震驚往往來自真相的揭露與過去虛假的政治宣傳剛好相反。當年這一群「美麗島軍法大審辯護律師」以崇高勇敢的「義務辯護」姿態，趾高氣揚地走入了當年愁雲慘霧中的黨外勢力，成功地攫取「選票」取代了受難者家屬的政治地位；這是民主選舉的法則，只要能「吸」到票選，選上再說，「我們難道不願意面對這樣的民主起點嗎？一場道德與情感的詐騙。」

陳嘉君表示，雖然她不震驚於陳水扁以「永久保密」徹底背叛了台灣歷史，「他一直是這樣的人」，但她確實被此時此刻台灣知識分子的冷漠大大震撼：沒有人，沒有人，沒有什麼人感到「不適」，彷彿一切都非常「合乎時宜」，就像當年在戒嚴令下，其實也沒有太多人感到「不舒服」，「是這一點讓我作噁」，台灣的菁英不太願意面對「陳水扁問題」。

她表示，陳水扁將這三大案列「永久保密」這件事，還不能讓「有頭腦」的人清醒嗎，體察到陳水扁的身分問題？陳水扁到底是誰？是失去了質疑、推理和想像力了嗎？抑或是失去了追求真相的勇氣？在台灣歷史裡，「勇氣」一直是問題，需要勇氣的時候沒有，不需要的時候滿地都是，比如「主張台獨」就是最好的例子。

陳嘉君說，保外就醫的貪汙犯陳水扁，依法不能接受新聞採訪（所以媒體無法針對「永久保密」一事採訪他），目下奇異的現象卻是可以放任他自封「勇哥」透過社群媒體「愛怎麼說就怎麼說」，依舊用陳水扁式的表演與詐術在凌虐著所有需要「良心」與「面子」的惜臉皮台灣人，和取悅著那些道德淪喪的厚臉皮台灣人。

「什麼是歷史脈絡、歷史情境與歷史邏輯？常常有人故意去忽視這些大的背景，難怪台灣人常常走入歷史就迷路，一談政治就偏執，一投票就被詐騙。」陳嘉君指出，台灣歷史的瘡疤或真相，不是陳水扁與施明德的爭執，什麼誰是誰非？施明德從不與「誰」爭執，他不與蔣家父子爭執，他爭的是台灣人的「自由、平等與人權」；他不與陳水扁爭執，他反對的是「貪腐」，他想挽回的是台灣人的尊嚴；此刻他也不是與蔡總統爭執，他等待的是總統依職權解密「國家檔案」。

她說，每一個人都可以「依現行法」去看所有的國家檔案，「打開檔案，民智才會大開，政治騙術才能失效，選票才能彰顯意義」。