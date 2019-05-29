國民黨中央接辦花蓮縣、新竹市立委初選

2019-05-29 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨花蓮縣立委初選引發地方黨部大戰中央黨部，中央提名小組今天開會，正式決定比照台北市中正、萬華區，由黨中央接辦花蓮縣立委初選，將採民調方式直接決定立委提名參選人，相關爭議能否就此落幕，受到關注。

中央提名小組今天下午開會決議，花蓮縣立委初選將由黨中央直接接辦，黨中央已通知之前完成登記的國民黨組發會副主委林有志、前立委王廷升、耳鼻喉科醫師黃啟嘉等三人，周五前往黨中央展開協調作業。

但據了解，除了林有志今天出面表示，仍希望由地方辦初選，花蓮縣黨部也發出通知，周五將召開花蓮縣委員會議，國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏因擅自停辦初選，已遭中央考紀會先行停止黨權，但花蓮縣黨部仍由傅系人馬掌控，屆時地方黨部會做出什麼決定與中央繼續抗衡，受到注目。

另外，中央提名 協調小組今天也決議，新竹市立委初選，將尊重新竹市議會黨團及新竹市黨部的建議，採協調徵召方式提名，徵召提名的依據也是民調，而且也是由黨中央辦民調。

至於參加民調的人選， 將由新竹市黨部先進行徵詢，目標人選有市議員林耕仁、吳青山及陳啟源，表態爭取的市議員鄭正鈐恐被排除，而國民黨新竹市黨部主委呂學樟是否參加，也未排除，由於呂學樟有可能加入民調，因此最後的民調作業將由黨中央接手主辦。