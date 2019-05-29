卓榮泰:有任何不滿可針對我 但不要攻擊蔡或賴

2019-05-29 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨下午的中執會共識不經表決通過「2020年總統提名初選選務日程相關事宜」，民進黨主席卓榮泰會中發表談話表示，民進黨真正的目標是在明年1月11號的勝選，真正的競爭是外在的主要政黨與對手，今天在這裡我們討論的，都是要支持今天通過這個決議的機制產生的候選人。

卓榮泰說，初選之後，需要大量的整合工作，真正困難的挑戰現在才開始。所以他要誠懇的拜託，全體黨內同志及所有關心這場選舉、台灣前途的朋友們，不要再有任何的不滿。「有任何的不滿，可以針對我，或是針對秘書長，但不要攻擊蔡英文及賴清德兩位參選人及他們的支持者。」

卓榮泰表示，此後，他不希望在黨內，再聽到同志們和相關團隊，說出「非誰不投」等話語。我們只有齊心合力，支持今天大家通過的案，支持透過民主程序得出的候選人，我們才有可能團結合作，才有機會勝選，這點要再次拜託大家。

卓榮泰指出，中常會、中執會是合議制機關，慣例上尋求集體的共識，在有共識情況做出的所有決定，才是黨內據以執行最有利的方向。他始終認為，初選選舉公告後，時程、機制、流程，都不宜隨意改變，這是基本立場，「但因客觀事實，我們也做出調整。」

卓榮泰表示，今天仍然希望在討論中，彙集各種意見及立場，能一致來決定未來重要的工作內容，讓黨中央的同仁能立刻提槍上陣、縝密部署、完成備戰，為台灣再拚一次。

卓榮泰說，他要再強調一次，民進黨真正的目標是在明年1月11號的勝選，真正的競爭是外在的主要政黨與對手，今天在這裡我們討論的，都是要支持今天通過這個決議的機制產生的候選人。