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榮化抵押文件被前朝帶走？ 高市府前局長：子虛烏有

2019-05-29 16:17聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

今天「質報導新聞網」報導高雄市政府一「前朝」離職機要人員，將李長榮化工提供給高雄政府的新竹和高雄市林園區兩處土地設定抵押權的資料帶走，後來才歸還，市長韓國瑜證實是經濟發展局前機要。任用此機要人員的高雄市經發局前局長李怡德鄭重聲明，韓國瑜所說的公文，從來就沒有離開市府，沒有離開經發局，也沒有離開公務員手上，韓團隊的指控根本子虛烏有。

高市府韓團隊所說被帶走的公文，是103年石化氣爆之後，輿論希望高雄市政府以行政手段向石化管線所屬的李長榮化工、送石化原料的華運倉儲進行進行財產保全程序，以免以後災民求償無門，雖然此舉於法無據，榮化為表示負責的態度，主動提供榮化所有新竹市和高雄市林園區的兩處土地設定抵押權給高雄市政府。

根據質報新聞網報導，這兩筆土地，林園區土地約3億5000萬元，新竹市的土地約為20億元，合計所擔保的債權總額為23億5000萬元。韓國瑜就任後，榮化向高雄市政府經發局提出申請，市府內卻遍尋不著相關公文，沒有任何紀錄，歲入預算也沒有這筆債權，等於這筆債權並未進到公庫。

外傳相關資料被離開經發局的前機要人員帶走，後才歸還。

李怡德說，這份抵押證明文件，抵押設定是給「高雄市政府」，如果要處置，需用市府大小章並向法院單位申請，這種抵押，向來不能列入歲入；這份文件，從來就沒有離開過經發局，是今年元月間經發局人員找不到，離職的機要人員告知已把資料交給某一位經發局人員，並不是離開的機要人員把文件帶。，

李怡德說，相關資料既沒有離開高雄市政府、沒有離開經發局，也沒有離開公務員手中，這又是今年元月的事，現在用扭曲事實的方式被指控，只能說韓國瑜上任5個多月來無法領導文官、也不信任文官，不斷地翻箱倒櫃意圖清算前朝，用意如何，外界應看得很清楚。

李怡德說，如果有查獲任何不法，請高市府將相關證據移送政風或司法單位偵辦，不要毫無證據又不斷地羅織罪名、把前朝當政治提款機。

今有媒體報導高雄市政府「前朝」離職機要人員帶走李長榮化工提供給高雄政府兩處土地設...
今有媒體報導高雄市政府「前朝」離職機要人員帶走李長榮化工提供給高雄政府兩處土地設定抵押權的資料帶走，市長韓國瑜證實是經濟發展局前機要。高雄市經發局前局長李怡德鄭重聲明，韓團隊的指控根本子虛烏有。圖／報系資料照片
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