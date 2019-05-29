Uber自救會政院抗議 揚言突襲包圍總統府

2019-05-29 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



交通部將拍板「Uber條款」，最快下周一公告，10月初開始執法，屆時小客車租賃業與Uber合作須提交營業計畫書，且載客計費需1小時起跳，只能以時租或日租計費，違者可處租賃業者9千至9萬元罰鍰。Uber駕駛組成的「網路叫車平台代僱駕駛自救會」今天下午到行政院抗議「修法諮詢全是假」，「政策買票，走回頭路，不敢創新，只為綁特定選票」。

自救會揚言，如果政府不善意地出來面對，交通部一味執行沒有共識的Uber條款，「從今天開始，我們會持續地、突襲式地包圍行政院、立法院、交通部、總統府！」

自救會要求行政院長蘇貞昌接受陳情，立即召開一個公開透明的公聽會，而不是「密室協商．個別約談」。他們高呼「交通部詐騙集團」、「（交通部政次）王國材騙子」、「修法諮詢全是假」、「蘇貞昌站出來」、「（交通部長）林佳龍下台」、「我們要科技平台」等口號。

自救會成員及到場聲援的Ｕber駕駛一度鳴按喇叭，遭警方舉牌制止；抗議過程中，自救會成員許姓男子突然抱了一箱雞蛋直奔政院門口，但立即被警方攔下帶入政院訊問；自救會成員不滿還沒砸雞蛋就被警察架離，除了抗議警方的抓人行為，還怒吼要求警方將人「放出來」，並高呼「警察打人」。

交通部今年2月提出俗稱Uber條款的「汽車運輸業管理規則」第103條之1修正草案，引發租賃車業多次抗議。交通部政次王國材昨表示「Uber別再遲疑，交通部不會改變立場」，呼籲Uber加入計程車服務業。

自救會發言人李威爾指出，421「萬人上凱道」前，王國材跟自救會見面，承諾會採納自救會的意見，舉行公聽會、配套修改多元計程車方案，也承諾103-1修正公告前會告知自救會，但昨天交通部卻以措辭強烈的語句強調103-1修正勢在必行，不會有任何改變，讓所有代僱駕駛憤怒至極。

自救會表示，將於6月公告的修正内容隻字未改，且在計程車隊及特定計程車利益團體的挾持下，交通部也不敢進行「汽車運輸業管理規則第91條」有關多元計程車方案的修正，完全違反先前溝通的承諾，自救會完全不能接受。