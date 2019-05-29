前朝機要拿走公文？ 韓國瑜：若違法就送法辦

2019-05-29 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市府傳出有前機要帶走榮化抵押權的公文？該公文內容被指是前朝政府私藏債權，暗槓23.5億。高雄市長韓國瑜說，會請經發局說明，如有違法，就移送法辦。

韓國瑜下午出席鳳荔季記者會，被問到傳有前朝的機要把公文拿走，是哪個局機要？韓受訪時說，經濟發展局會對外說明，這個公文被拿走，沒有報備，為什麼拿走，等一下經發局會正式對外報告。

有報導指公文涉及榮化要抵押給市府的債權。韓強調，經發局會有統一詳細的說明。至於會否移送法辦？韓說，經發說明完畢，若有違法，當然要移送法辦。

對於會否擔心接下還有其他的未爆彈？韓說，市府本著毋枉毋縱，期待也了解多數公務員奉公守法非常優秀，如有少數言行不當，希望自己懸崖勒馬，不要再走下去，因為市府態度非常清楚，有不法，他身為市長一定要移送法辦，最後一次鄭重呼籲大家。

有議員質疑他轉移焦點，韓回，這說法很怪異，有違法移送法辦，沒有違法不合情理予以糾正，這跟轉移不轉移有何關係？莫非不轉移就沒違法，轉移才違法嗎？這個議員是誰他不知道，但他覺得該議員有沒有看清事情本質比較重要。

另傳有清潔隊的班長，似乎被他底下人聯合去檢舉他上班摸魚，還雇用徵信社。韓說，再次呼籲高市府員工認真工作終於本分，且高雄市所有的一切作為，受各方關切，大家應該謹守本分，摸魚、操守不好的話。一定要懸崖勒馬，該個案會請環保局長專案調查。

韓國瑜今下午出席大樹區公所舉辦的高雄鳳荔季記者會，當場試吃鳳梨，稱讚鳳梨口感非常好，高雄本地產的木瓜、玉荷包、鳳梨、蓮霧、芭樂等都非常棒。