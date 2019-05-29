國民黨立委第六波提名 新北市12選區提名李永萍

2019-05-29 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨中常會下午通過第10屆立法委員選舉第六梯次3個選區提名案：新北市第12選區提名台北市前副市長李永萍。

另外，新竹縣第2選區提名議員林思銘；彰化縣第2選區提名縣議員張瀚天。李永萍、林思銘及張瀚天都是在初選民調勝出獲得提名。