被陳思宇猛攻帶職參選 柯文哲讚藍議員：代表你很棒

2019-05-29 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



2020總統大選受關注，視為熱門人選的台北市長柯文哲今天赴議會總質詢，國民黨市議員陳炳甫表示，今年初立委補選，他一直被「柯家軍」候選人陳思宇攻擊帶職參選，並反問柯文哲，若到時角逐總統大位，是否請辭市長一職？還是帶職參選？柯文哲聽聞後未正面回應，僅說到時候再講，又稱贊陳炳甫，若只有這點（指帶職參選）被攻擊，代表「You are very good」。

陳炳甫質詢表示，今年初立委補選，柯文哲派出子弟兵陳思宇，該場補選也被媒體喻為柯文哲角逐總統的前哨戰，結果他一直被陳思宇攻擊帶職參選，進入選舉末期，有網友看不下去留言，若陳炳甫只能被攻擊帶職參選，代表應該是不錯的人。

陳炳甫詢問，他沒有要攻擊誰，但希望柯文哲能約束團隊，不要隨便攻擊人家，並詢問柯文哲，若最後真的參選總統，會不會帶職參選？還是請假或辭職？

柯文哲表示，這種選舉攻防戰都有，優點、缺點要自己處理，又稱讚陳炳甫，如果只有這地方（指帶職參選）攻擊，代表「You are very good」。