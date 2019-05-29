擋李進勇人事案有戰功 7藍委挺同婚修法爭議可望落幕

2019-05-29 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



立法院昨天處理中選會主委李進勇人事案，藍綠立委搶占主席台，發生數波推擠衝突。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

立法院通過同婚專法過程，有7位國民黨立委支持政院版條文，引爆黨內不滿，常委李德維上周在常會提案，要政策會與黨團說明。政策會回覆常會，強調未做出「要求黨紀」決議，並反向建議今天常會解除該案列管，全案可望落幕，不會再安排報告。

李德維表示，他對7位黨籍立委支持政院版同婚專法條文仍有意見，但看到昨天黨團力阻中選會主委被提名人李進勇人事案盡心盡力，已表現出國民黨立委應有的態度，也該予以肯定，不會再追究同婚專法立法過程黨籍立委違紀情形。

回應常委提案，政策會回覆，立院黨團表決前的黨團大會做成決議，基於尊重公投第10案維持一夫一妻制婚姻制度的765萬票多數民意，黨團一致反對行政院版同婚專法條文與民進黨團再修正動議，若委員有不同意見，「建議不投票或棄權」。

政策會說明中也證實，黨團大會確實要求黨籍立委「切勿支持民進黨版」同婚專法條文，以凸顯在野立場及黨團團結一致的決心。但政策會也強調，當時黨團大會並未做出「要求黨紀」決議。換言之，黨團沒有處分挺政院版同婚法案立委的道理。

李德維表示，政策會說明證實7位黨籍立委支持政院版同婚專法部分條文的行為，確實違反黨團決議，只是因為沒有律定處罰才無法開罰，這就好像說闖紅燈沒有被開罰單，但還是有違規闖紅燈行為。

但李德維說，作為中常委，黨籍從政人士表現不好要檢討，表現好也應鼓勵，昨天黨團立委力擋李進勇人事案的辛苦，支持者與黨員都看在眼裏，相信這時候大多數人已不好再追究「過去的事」，也坦言若沒有昨天立院的表現，「事情恐怕不一樣」。

李德維表示，國民黨是一個團體，多數人不會希望自己同志違反紀律，對7位黨籍立委這麼輕易的就違反黨團決議，還是覺得遺憾，即使今天解除列管該案，也應深思箇中問題。