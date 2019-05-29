影／爭到國際空間 食藥署6月率隊參與國際醫藥法規會

2019-05-29 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



等了10年，食品藥物管理署去年擠身國際醫藥法規協和會（ICH）的正式會員，今年以「TFDA，Chinese Taipei」正式會員名稱參與6月於荷蘭舉辦的大會。台灣確定參與20多個工作小組，食藥署長吳秀梅表示，加入該會議凸顯台灣在醫藥領域卓越，不僅能從中調整國內法規銜接國際，更能將台灣領先的檢驗技術回饋給國際。

吳秀梅6月將率團赴荷蘭，參與國際醫藥法規協和會。吳秀梅表示，台灣從2008年就開始準備，包含制定藥品GMP政策、安定性試驗、原料藥品質、藥品優良臨床試驗等，直到2018年台灣終於成為正式會員，目前尚在建置資訊傳輸系統，預計在今年年底前完成。

吳秀梅表示，日前甫從世界衛生大會（WHA）返台，中國的打壓讓台灣無法進入會場，這次參與ICH，雖然是在中國之後加入，台灣仍以技術取勝，獲得大會的認同成為正式會員。

食藥署藥品組組長劉明勳表示，近年全球發生降血壓藥出現不純物事件，台灣先前參與歐洲醫藥品品質審查委員會（EDQM），台灣就分享國內的檢驗開發技術給國際，一次可以檢驗5種不純物，令國際驚艷。吳秀梅也說，去年台灣推動再生醫療製劑相關法案，也吸引美國等國家關注，今年將在大會中分享國內的專長。