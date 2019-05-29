以核養綠連署駁回 張善政要中選會交代

2019-05-29 13:53 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



前行政院長張善政29日偕同核能流言終結者創辦人黃士修赴監察院陳情。（photo by施養正/台灣醒報） 分享 facebook

「自己的連署書被駁回，當然想知道原因。」前行政院長張善政29日表示，中選會於去年10月以「設籍未滿6個月」為由駁回他提出的「以核養綠」連署案，但今年2月又改口為「重複連署」，因此張善政29日偕同核能流言終結者創辦人黃士修赴監察院陳情，希望中選會說明連署「死因」。

駁回原因前後矛盾

黃士修指出，去年10月張善政收到中選會通知，內容羅列3萬筆公投連署駁回的原因，其中張善政提出的「以核養綠」一案被認定為「提案人在當地設籍未滿6個月」，但張善政說，他已在花蓮壽豐設籍10年，並當場拿出身分證給在場媒體驗證，何來「設籍未滿」之說？

黃士修更指出，張善政向中選會反應後，中選會卻冷處裡，直到被提體不斷追問，才在今年2月改稱駁回原因是「重複連署」，但遲遲未拿出所謂的「第2份連署書」，直到近日透過媒體表示他與張將赴監察院陳情，中選會才於29日上午急忙表示找到第2份連署書。

中選會應提出事證

「去年10月不拿、今年2月不拿，到人家要陳情才拿，明顯有偽造文書之嫌。」他認為，假設第2張連署書本來就存在，為何中選會遲遲不肯表態，描圖紙在光華商場只賣500元，半年不吭聲的中選會難保不是政治操作及涉嫌偽造文書，就算連署書屬實，但與當初「設籍未滿」的判定自相矛盾，中選會應交代原委。

張善政說，中選會說「設籍未滿」明顯與事實不符，他認為，參加公投連署是人民的基本權益，現階段來看明顯受到損害，不僅如此，去年連署被駁回的人數多達3萬人，當中是否有冤案也有待調查。張善政表示，29日赴監察院陳情是為維護自身權益，假設還有別的駁回原因，中選會應提出具體事證，把連署的「死因」交代清楚，也為其他3萬名民眾爭取權益。

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