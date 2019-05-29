韓國瑜年改主張 恢復對已退休的承諾、提升管理效能

2019-05-29 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議員吳益政今天在議會總質詢時表示，要參選總統要立委選舉的人應該對軍公教年金改革提出看法，他並要求高雄市長韓國瑜表態。韓國瑜說，政府過去承諾的，要照承諾做，要恢復；對新的和現任軍公教的部分如要改革，要獲得多數軍公教的認同；軍公教基金的管理，中央政府要拿出新的辦法來提高效能。

吳益政問韓國瑜，如果未來當選總統、立法院國民黨過半，要如何處理軍公教年金改革之事？

韓國瑜說，當年設計軍公教警消薪給退休制的是考試院銓敘部長陳桂華花22年研究出來，公營事業人員每月現金薪水較高，退休保障較少；軍公教人員每月薪水較少，退休保障較多。銓敘部是完全合法的機關，但民進黨執政後，非常怪異，體制內的銓敘部不去信任，用立法院強行通過年金改革委員會，用一個不是正式的組織來決定軍公教的退休保障、年金改革。

韓表示，所有公務人員、軍人在年輕的時候都很清楚，如果跟他們講以後年老會活得愈老領得愈少，他們可以轉業，每個人的青春都只有一次，為了安定，知道現金不多，吃不飽、餓不死，願意犧牲這個，為了換一個安定而服務人民，選擇了公教警，想不到老年了才知道政府不守信用，讓他們活得愈老領得愈少，對這些軍公教不公平。

韓國瑜說，軍公教相關基金的管理機制要檢討；新加坡、大馬的軍公教基金管理績效是6個百分比， 香港大致是4到6個百分比，我們是2個百分比，如果我們管理這麼差，把軍公教退休金交給新加坡管理不就好嗎？但那是不可能的，立法院絕對不會通過，但為何我們管理績效這麼差？裡面是不是有問題？是不是有人謀不臧、 還是有結構性的病態？不知道，可是我們軍公教警的退休金的確無法達到那些應有的目標。

他說，有某位立委居然在立法院說公教人員抗議得愈厲害，就刪得愈凶、就刪得愈狠？世界上有這種事嗎？

「這是政府承諾的，政府財政是困難，但政府的信用更重要，政府信用蕩然無存，這個影響太大，而且軍公教可說是整個國家最大的中流砥柱。」韓國瑜說，民進黨的年金改革讓退休的人害怕、現任的人惶恐、未來要考公教人員的人不安，這對國家一點好處也沒有。

他強調，政府承諾這一部分不能悔改，這部分要恢復，人家青春年少不再了再告訴他們要改他們的年金，這是政府失信於人，這個太嚴重了，過去政府承諾的，商鞅變法從搬木頭開始，因為人民不相信政府 所以商鞅重賞搬木頭，有一個傻傻的人搬了木頭 也領到獎金 大家才知道政府有信用。