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花蓮縣立委提名爭議 國民黨傾向採協調式民調解套

2019-05-29 12:42聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨花蓮縣立委初選屢生爭議，遭停權的縣黨部主委鄒永宏上周還率人大鬧中常會，引發黨內不滿。國民黨初步規劃，將參考之前也發生爭議的台北市立委第5選區（中正萬華）初選處理案例，改採去年縣市長提名「台中模式」的協調式民調解套。

不過知情人士透露，日前在常會提案，要求花蓮縣立委以開放全民調推泛藍最強人選，為花蓮縣前縣長傅崐萁爭取國民黨提名參選立委解套的中常委已介入協調，黨會靜待溝通結果，盼事緩則圓。

而原揚言今天還要到中常會踢館的花蓮縣黨部，黨務人士表示，應已取消。

黨務人士表示，現在花蓮縣黨部已經失去功能，原規劃初選時程已經來不及，「花蓮部分也要政治性處理」，這幾天將召開中央提名協調小組會議確認後續處理方式，只要小組授權處理方式，黨中央就會與3個初選參選人確認後續事宜。

黨務人士舉例，台北市立委第5選區初選之前就發生人頭參選人登記參選等爭議，最後在地方黨部要求下，經中央提名協調小組決議有黨中央接管提名作業後，黨中央即以「台中模式」選定前立委林郁方與台北市一員鍾小平兩人民調決勝負。

知情人士也透露，上周花蓮縣黨部下午大鬧黨中央前，早上曾與黨務人士會談，解釋之前爭議，但鄒永宏當場提出要黨中央恢復他縣黨部主委黨權、恢復前縣長傅崐萁黨籍與花蓮縣立委開放提名3條件，均被黨中央認為違反程序正義否決，才有下午衝撞。

黨務人士分析，花蓮縣立委提名爭議被後的癥結在於傅崐萁有意爭取國民黨提名參選立委，但傅有政治實力，黨有黨的規章，花蓮不只有一種聲音，國民黨又不是傅黨，要依照規章行事，黨會站在制度與法理，依規定來。

黨務人士不諱言，傅崐萁仍有官司未宣判、執行，國民黨花蓮縣立委提名還是要有一個更沒爭議人選，否則一旦提名後發生憾事，影響就不只1席立委。

黨務人士舉例，去年桃園市長選舉，地方黨部也一度主張要以傅崐萁換掉當時已正式提名的桃園市長候選人陳學聖，當時黨中央也是堅持制度不同意「換聖」，結果傅選戰末期也確實因案入獄，若當初匆促換人，結果恐怕重挫黨整體選情。

國民黨傅崐萁北市
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