郭台銘多投資新北 侯友宜：我也會支持他

2019-05-29 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜今上午前往新北市議會接受市政總質詢，民進黨市議員戴瑋姍詢問，鴻海董事長郭台銘投資高雄，沒有投資新北，是因為侯支持新北前市長朱立倫。侯友宜說，郭台銘給新北多投資一點，對新北市民有感，「我也會支持他」，但郭要多投資一點。

戴瑋姍詢問侯友宜與郭台銘熟不熟，並認為侯友宜與郭台銘感情好像不好；她非常羨慕高雄被鴻海投資，並興建智慧工廠，新北很缺產業、投資，台商回流不見得都到新北市。

侯友宜表示，目前17家台商回流已經在新北投資，而他跟郭台銘只見過2次面，分別在板橋國小捐贈智慧教室、AIT40周年，與郭完全不熟，但2人見面時，郭有跟他說找個時間好好談一談，但郭在忙總統選舉，他會很有誠意跟郭討論。

戴瑋姍指出，郭台銘現在總統初選，非常需要讓大家知道自己懂經濟，新北要給郭台銘表現空間，「現在不卡郭台銘的油，何時才去卡油？」

侯友宜說，他不會去卡油，但這時候來投資，會增加新北市民增加對郭台銘的信心，已與郭聯繫很多次，最重要的是郭台銘現在忙總統選舉。