「登山出事免國賠」擬入法 張景森：再見了媽寶級國家

2019-05-29 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



國家賠償法擬大修！行政院政委張景森今主持跨部會會議，將原本的「國家賠償法」第六條明定國賠賠償要件，並明列開放至山域、水域等自然公物，經管理機關、受委託管理的民間團體或個人已就使用該公物為適當的警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，免除國家或地方自治團體應負的損害賠償責任，會後他更在臉書指出「再見了媽寶級國家！」

張景森臉書指出，歷經多次協調，今天跨部會會議通過「國家賠償法」第六條修正草案。今後山域或水域具有風險性的野外活動，例如登山、攀岩、溯溪、垂釣、水上或海上活動，活動者必須隨時注意自然的變化，強化自己的知識、經驗和技能，組織好自己的夥伴團隊，以應付可能潛在的風險，完成挑戰自然的野外冒險活動。國家除了提供適當的警告和標示之外，對你的人身安全將不負責任何損害賠償責任。

現行國賠法第6條規定，國家損害賠償，本法及民法以外其他法律有特別規定者，適用其他法律。這回草案則明定，於開放至山域、水域等自然公物，經管理機關、受委託管理之民間團體或個人已就使用該公物為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，免除國家或地方自治團體應負之損害賠償責任。