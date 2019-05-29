親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中選會主委人事
王金平獨家專訪
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
舌尖上的化學
政治
軍事
綜合

Uber條款6月上路！律師：為何總保護業者而非乘客？

熊海靈6月1日凱道挺韓 親揭韓流不滅內幕

王金平嗆自己有行政權 朱立倫：管理國會跟國家不一樣

2019-05-29 12:13聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

新北市前市長朱立倫接受蘋果日報專訪表示，國民黨立委王金平是資深的國會領袖，但畢竟沒在行政單位待過，沒有行政經驗。王金平今受訪對此不滿反駁，立法院長是首長就有行政權在裡面。朱立倫辦公室回應，他尊重王金平的想法，但管理一個台灣人口最多的城市、或是一個部會一個國會，都不太一樣，「王院長的行政管理難度可能也蠻高的」。

朱立倫說，若王金平認為立法院長就是行政首長，他都尊重，但這可能比較不是一般庶民與社會大眾的認知。

朱立倫表示，自己接受專訪，媒體是希望他從一個庶民的角度，點出此次總統大選，包括自己在內每位有意參選者的主要經驗、歷練，直觀地提出，若因此引發爭議絕非本意，若引發理性討論是好的。

朱立倫認為，想要成為中華民國的最高領導人，要被討論檢視的事非常多，學經歷只是其中一部分，他自己已經被檢視了近20年，很清楚那樣的感受，這次的有意參選者，有人可能習以為常，有人可能才剛要開始體驗被徹底檢視的感覺，這就是民主政治的現實與常態，就像朱立倫始終堅持，要多提政策論述主張，讓大家討論檢視，這也是他勤跑基層，聽到最多民眾所反映的聲音。

朱立倫說，管理一個台灣人口最多的城市、或是一個部會一個國會，都不太一樣，「王院長的行政管理難度可能也蠻高的」。

新北市前市長朱立倫。圖／朱立倫辦公室提供
新北市前市長朱立倫。圖／朱立倫辦公室提供
分享

朱立倫王金平
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

市長室被闖入…引遭監控聯想 韓國瑜質疑是高雄水門案？

2019-05-29 11:01

敗選「自責」沈潛5個月 卓冠廷接林佳龍辦公室主任

2019-05-29 10:21

六四將至 中正紀念堂前坦克人說明文字一度遭破壞

2019-05-29 09:50

蔡賴今再戰中執會 蔡陣營：勿再出現干擾決策進行狀況

2019-05-29 12:46

花蓮縣立委提名爭議 國民黨傾向採協調式民調解套

2019-05-29 12:42

最狂KUSO廣告笑到噴飯 郭、韓互毆搶「大位」

2019-05-29 12:21

「登山出事免國賠」擬入法 張景森：再見了媽寶級國家

2019-05-29 12:19

柯文哲選不選9/17前決定 徐永明：別拿市政資源衝連署

2019-05-29 12:15

總統大選非韓不能勝？吳敦義：每一位都是國民黨的寶

2019-05-29 12:03

向對岸鼓勵民主 柯文哲：蔣經國處理方式比韓國好多了

2019-05-29 11:54

國民黨高市立委初選 黃昭順、陳美雅出線

2019-05-29 11:52

東沙島4、5月開放觀光跳票 藍委批徐國勇放假新聞

2019-05-29 11:42

韓遭竊聽像「老鼠尾事件」？ 柯文哲：交給警方處理就好

2019-05-29 11:41

朱立倫訪台南給意見 黃偉哲：來沾醬油就說三道四，可笑！

2019-05-29 11:31

張善政被指重複連署 黃士修質疑中選會偽造文書

2019-05-29 11:13

《不是自己寫的日記》紀錄片 促轉會啟動監控檔案計畫

2019-05-29 10:48

張善政質疑連署以核養綠公投遭打壓 中選會：重複簽署

2019-05-29 09:20

對付台版水門案！老馬拆手機電池... 韓國瑜除了擔心還能做什麼

2019-05-29 08:00

曾文生嗆：馬英九任內 連一個核廢最終處置場都沒找到

2019-05-29 06:23

重啟核四？ 馬籲總統參選人表態

2019-05-29 00:16

嘉縣藍委海區提名 先協調再民調

2019-05-28 23:30

中廣聽證 恐面臨被追徵80億、16筆不動產命移轉國有

2019-05-28 22:30

出境管制再延兩年！馬英九要當面說明 蔡英文卻沒下文

2019-05-28 22:07

演講酸韓國瑜？ 陳其邁：不能問什麼都說Yes I do

2019-05-28 21:53

與大學生分享為何選市長 盧秀燕自曝想「向空汙宣戰」

2019-05-28 20:14

韓國瑜稱市長室遭竊聽 綠營人士批韓「連辦公室在哪都不知道」

2019-05-28 18:38

樹立警察權威嚴辦妨礙公務 徐國勇：推一下都立即逮捕

2019-05-28 18:02

蘇啟誠案 前外交官：蔡英文下台後更多事證會公諸於世

2019-05-28 17:59

施啟揚告別式 前、現任總統、司法院長都到場

2019-05-28 17:42

影／馬英九聲援重啟核四 黃士修嗆總統參選人不表態就拒投

2019-05-28 16:32

台被指意外製造者 鄭文燦：現狀破壞與威脅來自對岸

2019-05-28 16:10

宜蘭這件事勝過韓國瑜、柯文哲？他酸林姿妙啟動AI備詢

2019-05-28 16:10

韓國瑜6月1日凱道造勢 邱垂益發5點聲明表態力挺

2019-05-28 15:59

6月1日韓粉上凱道 謝龍介：高市府若要動員韓可以打包了

2019-05-28 15:36

高雄水門案？名嘴扮柯南 直指最關鍵的「十分鐘」疑點

2019-05-28 15:20

館長有7前科？李天鐸凸顯國軍高層低落的法治素養

2019-05-28 15:09

高市府水門案？ 韓國瑜批政治小動作「噁心」

2019-05-28 14:34

「重啟核四」公投連署 挺核團籲：想選總統先表態

2019-05-28 14:20

推重啟核四公投 擁核團體：要挑戰蔡英文選總統先表態

2019-05-28 14:19
看更多

熱門文章

漢光演習傳意外 湖口542旅15官兵受傷送醫

2019-05-28 17:54

李佳芬家族從政60多年 柯文哲酸韓國瑜怎會是庶民

2019-05-28 22:23

開第一槍！李進勇將任主委 中選會委員張淑中請辭

2019-05-28 13:52

網友瘋傳...立院藍綠衝突 蔣萬安被學姐「緊抱」1小時

2019-05-28 16:41

6月1日韓粉上凱道 謝龍介：高市府若要動員韓可以打包了

2019-05-28 15:36

韓國瑜大位穩了？她說一句話 最強陸軍帶槍投靠？

2019-05-29 09:00

高雄水門案？名嘴扮柯南 直指最關鍵的「十分鐘」疑點

2019-05-28 15:20

專訪／王金平說台灣有兩大危機：只有我當總統才能解決

2019-05-28 13:18

韓國瑜被竊聽？ 孫大千點出七大疑點

2019-05-29 08:10

王金平揭祕辛：扁曾派蔡找宋化解對立

2019-05-29 00:56

陳水扁提醒民進黨：大輸地方選舉 總統大選一定失利

2019-05-29 08:45

新聞眼／李進勇案 狼狽突圍 綠的盤算…

2019-05-29 00:32

郭台銘：民進黨拿李進勇 當蔡英文執政失敗「救命符」

2019-05-28 20:30

水球攻勢擋不住 立法院65票通過李進勇人事案

2019-05-28 16:23

轉向？郭台銘大聲喊支持 軍公教團體內有人改挺郭

2019-05-28 13:13

韓國瑜稱市長室遭竊聽 綠營人士批韓「連辦公室在哪都不知道」

2019-05-28 18:38

漢光反登陸作戰演習前 漁民「捕」到雷霆2000火箭彈

2019-05-28 20:53

樹立警察權威嚴辦妨礙公務 徐國勇：推一下都立即逮捕

2019-05-28 18:02

不溝通 硬過關？學者批綠「現在裝都不用裝」

2019-05-29 01:21

列李進勇偽造文書等爭議 國民黨：人而無信，不知其可也

2019-05-28 19:38

向大陸喊話 柯文哲：可參考蔣經國「慢慢放」往民主前進

2019-05-28 22:09

韓國瑜6月1日凱道造勢 邱垂益發5點聲明表態力挺

2019-05-28 15:59

曾文生嗆：馬英九任內 連一個核廢最終處置場都沒找到

2019-05-29 06:23

AIT紀念經國號首飛30周年 強調美國技術轉移貢獻

2019-05-28 17:12

王金平談造勢：連宋落選那年 13萬人上凱道

2019-05-28 14:32

陸軍湖口營區中戰肇事 不影響聯合反機降作戰對抗操演

2019-05-28 18:48

對付台版水門案！老馬拆手機電池... 韓國瑜除了擔心還能做什麼

2019-05-29 08:00

影／空軍戰備道起降 陸航直升機是幕後英雄

2019-05-29 00:03

跟進郭台銘當選總統就捐薪？ 朱立倫：我要養家活口

2019-05-29 11:18

疑有內鬼 韓國瑜：調整不適任主管 嚴查弊案

2019-05-29 00:22

請辭中選會委員明志 張淑中：原以為李進勇會自己退出

2019-05-28 14:01

施啟揚告別式 前、現任總統、司法院長都到場

2019-05-28 17:42

不買帳郭台銘廣告？李來希：表態時機不對、方式錯誤

2019-05-28 13:12

漢光演習／戰備道起降操演 蔡政府任內首次

2019-05-28 14:31

影／天公伯有保庇！戰機演練後彰化才雷雨交加

2019-05-28 13:42

開第一槍！「核心價值不對」張淑中怒辭委員

2019-05-29 00:24

張榮味家族挺韓 張麗善：韓國瑜是家人，當然支持家人

2019-05-29 10:46

觀察站／蔡賴合？撕破臉？ 混沌不明

2019-05-29 01:50

蘇系蔡憲浩登報疾呼：民進黨應表決徵召蔡英文

2019-05-29 10:22

國軍再推新式野戰口糧 兩關鍵內容口味升級獲好評

2019-05-28 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top