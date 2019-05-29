王金平嗆自己有行政權 朱立倫：管理國會跟國家不一樣

2019-05-29 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫接受蘋果日報專訪表示，國民黨立委王金平是資深的國會領袖，但畢竟沒在行政單位待過，沒有行政經驗。王金平今受訪對此不滿反駁，立法院長是首長就有行政權在裡面。朱立倫辦公室回應，他尊重王金平的想法，但管理一個台灣人口最多的城市、或是一個部會一個國會，都不太一樣，「王院長的行政管理難度可能也蠻高的」。

朱立倫說，若王金平認為立法院長就是行政首長，他都尊重，但這可能比較不是一般庶民與社會大眾的認知。

朱立倫表示，自己接受專訪，媒體是希望他從一個庶民的角度，點出此次總統大選，包括自己在內每位有意參選者的主要經驗、歷練，直觀地提出，若因此引發爭議絕非本意，若引發理性討論是好的。

朱立倫認為，想要成為中華民國的最高領導人，要被討論檢視的事非常多，學經歷只是其中一部分，他自己已經被檢視了近20年，很清楚那樣的感受，這次的有意參選者，有人可能習以為常，有人可能才剛要開始體驗被徹底檢視的感覺，這就是民主政治的現實與常態，就像朱立倫始終堅持，要多提政策論述主張，讓大家討論檢視，這也是他勤跑基層，聽到最多民眾所反映的聲音。