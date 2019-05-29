國民黨高市立委初選 黃昭順、陳美雅出線

2019-05-29 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



國民黨高雄市黨部今上午公布高雄市區域立法委員第3（左營、楠梓區）及第6（鼓山、苓雅等5個行政區）選區黨內初選民調結果，分別由現任立委黃昭順和高市議員陳美雅出線，黨部將依民調結果報黨中央正式提名。

第3、第6選區26到28日連3天晚上民調，今上午國民黨高市黨部公布民調結果，第3選區部分，兩家民調合計結果排序分別為：黃昭順29.191%、張顯耀28.543%、陳麗珍25.597%、孫健萍16.670%，由黃昭順以0.648%差距勝出。

第6選區更是競爭激烈，3名市議員參選，但3人差距均不到1%，民調合計結果排序分別為：陳美雅33.426%、蔡金晏33.352%、黃紹庭33.221%。

黃昭順表示，非常感謝左營、楠梓區的鄉親支持，也對這段期間製造的噪音及紛擾昭順感到抱歉，不過真正挑戰才正要開始，後面要贏得勝選更重要，唯有團結才能在2020贏回左楠，贏回中華民國，她會繼續努力。

陳美雅表示，第6選區參選同志都很優秀，感謝大家支持鼓勵和幫忙，但接下來任務會更艱鉅，請大家繼續給予支持認同，希望明年團結贏得勝選。蔡金晏說，陳美雅民調過關，恭喜她，大家一起團結努力。

國民黨高市黨部表示，第3選區4位登記參選人選擇的兩家民調機構分別為：典通股份有限公司及全國公信力民調公司；第3選區3位登記參選人選擇的兩家民調機構分別為：世新大學及艾普羅民意調查公司。

國民黨高市黨部今上午在市黨部6樓禮堂，公布區域立委第3及第6選舉區提名民調結果，登記參選同志本人或委派團隊人員到場觀看。由市黨部選舉監察小組代表將3日來民調公司統計結果密封信封拆封後，交由市黨部主委莊啟旺公布。