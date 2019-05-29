東沙島4、5月開放觀光跳票 藍委批徐國勇放假新聞

2019-05-29 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



內政部長徐國勇今天表示，因生態學者認為生態設施要再補強，東沙島開放觀光時間要稍微延後，遭立委質疑徐國勇跳票、放假新聞。記者／林麗玉攝影 分享 facebook

內政部長徐國勇日前宣布，東沙群島今年4、5月將開放觀光。不過親民黨立委陳怡潔、國民黨立委林德福等人，今天在立院內政委員會質詢東沙群島開放觀光議題，徐國勇表示，因有生態學者認為生態設施要再補強，「東沙島開放觀光時間要稍微延後」，遭立委質疑徐國勇跳票、放假新聞。

台灣9處國家公園中，唯一「東沙環礁國家公園」尚未開放觀光，內政部長徐國勇日前曾對外宣布東沙群島今年4、5月將開放觀光，但徐國勇今天表示，生態學者上去東沙島看過之後，認為有些生態設施需補強，開放觀光時程要再稍微延後，包括生態設施、運輸能量等都需要補強，還是要以生態為優先。陳怡潔質疑，既然還有生態顧慮，徐部長是否宣布得太衝動，徐表示，他不能完全否認(太衝突)，不過強調，現階段還是要從環境保護為最優先考量，但開放觀光時程會盡量來處理。

林德福也質疑，徐國勇脫口宣布東沙島4、5月開放觀光，既然沒有經過審慎評估就對外宣布，「就是跟假新聞沒有兩樣」，「空口說白話」。陳怡潔也問徐，未來東沙島是否定位朝觀光規劃？徐表示，東沙群島屬於管制處，不是內政部可以單獨決定，以內政部角度是朝觀光規劃，但生態保育比觀光重要。