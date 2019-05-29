韓遭竊聽像「老鼠尾事件」？ 柯文哲：交給警方處理就好

2019-05-29 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天上午出席「台北市勞動安全獎頒獎典禮活動」。記者張世杰／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜爆出市長辦公室遭竊聽疑雲，是否猶如當年「老鼠尾事件」？台北市長柯文哲上午表示，後來法院調查清楚，是業者自己要來騙錢，已經處理掉；至於韓的竊聽事件，這種事有或沒有，請警方進來調查，公家辦公廳每年會定期竊聽偵查，警方還是一條鞭，有問題反正交給警方處理就好。

柯文哲昨談到高雄市長韓國瑜妻子李佳芬是政治世家，怎可算是庶民？並認為韓國瑜6月1日沒必要上凱道。柯文哲上午出席「台北市勞動安全獎頒獎典禮活動」，對於為何說韓國瑜不是庶民？柯表示，李佳芬是政治世家，韓國瑜也曾任3屆立委，已經是政治世家，怎會是素人？

韓國瑜6月1日凱道誓師，近期流程圖曝光，活動又把韓稱作「庶民總統」。柯文哲說，平常心就好，不用貼標籤；鴻海董事長郭台銘還是資源無限大，砸下去力道很強，大家沒辦法平常心，開始焦慮，動作越來越多。

對於韓國瑜曾說拚政治給台北人，如今又來凱道？柯文哲聽聞後欲言又止，才說「算了，不要評論人家」，他原以為去年選完，台灣會安靜一陣子，後來發現沒比較安靜，每天像連續劇。至於韓可以完全在高雄拚經濟？柯說，一天才24小時，他看很難。

媒體追問，是否對韓國瑜改觀？柯文哲表示「不會呀，差不多是這樣」。話鋒一轉，他說，台北市壓力大很多，市府用過很多從外縣市調來的官員，發現到台北適應不了，因為台北壓力比較大，「常常壓力測試，才會看出壓力承受性」。