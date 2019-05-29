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朱立倫訪台南給意見 黃偉哲：來沾醬油就說三道四，可笑！

2019-05-29 11:31聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市長黃偉哲（左）。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（左）。記者鄭維真／攝影
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新北市前市長朱立倫昨天走訪台南，並針對部分政策、府會關係給「意見」，台南市長黃偉哲今受訪時說，若來台南了解地方民瘼、振興經濟，他會予以肯定，「但來台南走馬看花、連沾醬油都不到就說三道四，滿可笑的」。

黃偉哲說，朱立倫來拜會議長，他給予尊重，但朱的態度及談話卻充滿輕慢。黃偉哲指，朱批評台南太陽能魚電共生，但朱曾講過，擔任新北市長的一天，核四就不能運轉，核一、核二就要如期除役，若不要核電、也不要煤電，那要什麼電？朱立倫對於能源政策不是不了解，就是故意忽視，這對國家領導人來說不太負責任。

另外，黃偉哲提醒，行政院指出新北市治安非常糟糕，這代表朱立倫陷新北市長侯友宜於不義，過去朱主政時治安糟，街頭暴力多，爛攤子丟給侯，侯剛上任還沒整頓好，現在新北的數字和前幾年的數字都應由朱負責，「自己的治安搞不好還好意思批評別人」。

黃偉哲更指，朱現在於國民黨總統初選提名是遠落在韓國瑜、郭台銘之後，國民黨家務事他不便批評，但朱到台南市的態度只能讓他搖頭嘆氣，「這樣的高度要去擔任國家領導人，只能笑笑說天佑台灣」。

他也說，若朱來台南振興產業，了解地方民瘼，他會予以肯定，「但連台南有沒有T-BIKE都不知道，走馬看花說三道四，滿可笑」。

黃偉哲朱立倫總統大選
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