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影／張善政監察院陳情 質疑中選會打壓

2019-05-29 11:24聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

行政院前院長張善政以核養綠公投發起人黃士修上午前往監察院陳情，張善政並拿出身分證抨擊連署書被認定不符資格，質疑中選會為打壓而打壓。

行政院前院長張善政（右）、以核養綠公投發起人黃士修（左）上午前往監察院陳情，張善...
行政院前院長張善政（右）、以核養綠公投發起人黃士修（左）上午前往監察院陳情，張善政並拿出身分證抨擊連署書被認定不符資格，質疑中選會為打壓而打壓。記者曾學仁／攝影
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張善政行政院中選會以核養綠公投
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